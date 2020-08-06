隔12年暮光再出新書 粉絲大呼懷念

《暮光之城》時隔12年再出新作，書迷表示好懷念！美國作家史蒂芬妮梅爾所作的《暮光之城系列》第5部小說《午夜太陽》（Midnight Sun）於4日出版，上一集《破曉》出版時間已是2008年。《午夜太陽》改以男主角的角度敘事，目前評論相當正向，粉絲也表示，讀起來勾起許多兒時回憶。

閱讀回憶滿滿

根據《英國廣播公司》報導，暮光之城主要的的客群為青少年（女性居多），但有許多成年人紛紛入手《午夜太陽》，並在推特上推文表示，讀來充滿回憶，宛如回到2008年期待第四集出版的時刻。暮光之城第一集在2005年上市，隨後3年間作者共出版了4本小說，第一部改編電影也在4年後上映。

《午夜太陽》出版後受到不少好評，有評論家認為《午夜太陽》不再以女主角角度敘事，改用男主角的角度能讓讀者用不同的角度閱讀熟悉的故事。但也有評論家表示，有些部分與過去的內容過於重複，因此本書比較有趣的部份在於與女主角無關的敘事，像是男主角與吸血鬼家人相處的情形等等。

望緩解疫情煩憂

根據《廣播時報》報導，被問到《午夜太陽》是否會被拍成電影，暮光之城電影導演凱薩琳．哈德維克表示有困難，畢竟飾演暮光之城男女主角的羅伯派丁森與克莉絲汀史都華都過於忙碌。羅伯派丁森現在是蝙蝠俠，克莉絲丁史都華也有許多重要工作在身。

雖然第五本書讓粉絲等了12年，但其實大家很早就知道有關《午夜太陽》的消息。2008年時《午夜太陽》的手稿遭到洩漏，讓史蒂芬妮梅爾感覺很不好。但史蒂芬妮梅爾表示，希望在新冠肺炎疫情之際發表新書，讓讀者能稍稍忘卻疫情帶來的煩憂，暫時在虛構的世界中遨遊。

【更多精采內容，詳見 】