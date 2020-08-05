快訊

口罩再掀搶購潮 民眾：不僅買不到還漲價

徐永明：為了時力大局 即刻退出時代力量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國外交部：駐美記者簽證若被拒 必定報復

世界日報 / 特派記者賴錦宏／北京報導
6日是美國設定的中國籍記者簽證到期日。圖／美聯社
6日是美國設定的中國籍記者簽證到期日。圖／美聯社

6日是美國設定的中國籍記者簽證到期日。中國外交部4日說，中國駐美記者至今尚無一人獲得美方的明確回覆，這意味隨著這一日期臨近，可能會有一些中國駐美記者因拿不到簽證而離開美國。中方就此發出警告，將對美國報復。簽證之爭可能觸發兩國媒體戰再度升級。

國土安全部5月8日發布指導意見，將來自中國駐美記者的簽證停留期限制在90天內，稱這是對美國記者在中國受到的待遇的回應。這意味著中國駐美記者的簽證每隔三個月便須重新申請延期。根據這項指導意見，6日是美國設定的簽證到期日。

中國外交部發言人汪文斌4日的例行記者會上說，中方有關記者早就向美方提交了簽證的延期申請，但至今尚無一人獲得美方的明確回覆。汪文斌表示，如果美國一意孤行，中方必將被迫做出正當反應，堅決維護自身的正當權益。

汪文斌在回答記者提出的有關中方採取報復措施是否也會包括駐在香港的美國記者的問題時表示，「中方針對美方無理打壓中國媒體駐美機構，被迫做出必要和正當的反應，屬於中央政府外交事權」，意指美國在香港的媒體也在報復範圍內。

此前一天，中共中央機關報《人民日報》旗下報紙「環球時報」總編胡錫進發推文稱，鑑於美方未給中國記者續簽簽證，中方已做好所有中國記者離開美國的最壞打算。果如此，中方將報復，包括針對駐香港的美國記者。據胡錫進3日的微博稱，受8月6日簽證延期影響的中國籍記者約有40人。

美中兩國的「媒體戰」從表面上看源於今年2月中國新冠肺炎疫情期間北京大舉驅逐「華爾街日報」等幾家美國主流大報的美國籍駐中記者。這是1998年以來，中國首次公開驅逐外國駐華記者。

其實這場「媒體戰」由來已久。中國當局長期以來的做法，是通過拒絕簽證延期或吊銷記者證來驅逐「不受歡迎」的外國記者。華盛頓從去年10月起強調美中雙邊關係的對等性(reciprocity)。這也是川普政府外交政策中的一個重要標誌。

簽證 香港 胡錫進

延伸閱讀

環時總編：陸已做撤全數駐美記者準備

【今日精摘】蘇震清等7人羈押禁見／藝人羅霈穎猝死

陸外交部：美方若拒給中國記者續簽 中方必有反應

胡錫進：美國可能拒延長簽證 40中國記者恐被驅逐

相關新聞

中國外交部：駐美記者簽證若被拒 必定報復

6日是美國設定的中國籍記者簽證到期日。中國外交部4日說，中國駐美記者至今尚無一人獲得美方的明確回覆，這意味隨著這一日期臨近，可能會有一些中國駐美記者因拿不到簽證而離開美國。中方就此發出警告，將對美國報復。簽證之爭可能觸發兩國媒體戰再度升級。

在德國尋求LGBT庇護：經歷相仿 結局各異

一個人在德國申請庇護被拒絕，因為無法證實自己的同性戀身份？通常證實出於宗教或者種族原因的迫害相對容易，證實性取向則更難。來自同一個國家的兩名申請庇護者，其中一人被允許留在德國，另一位則面臨被遣返。

日企用「顏色」溝通 改善職場氛圍

日本公司鼓勵員工使用「顏色」溝通！位於日本名古屋的一間汽車零件公司，正在實驗一種以「色彩」溝通的系統，系統中將有21種顏色，讓員工之間交流時透過不同顏色表達心情，希望能夠增進職場氛圍，減少言語誤會的衝突。

狼爪權貴「王牌大律師」：法國司法部長的任命風暴

在經過了新型冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎）危機和縣市長地方選舉之後，法國總統馬克宏在第一任期的一半進行了內閣改組，為2022年總統大選的連任之路做準備。然而新內閣班底一公布便飽受批評，其中最受爭議的是被控性侵害、官司纏訟中卻仍被拔擢為內政部長的達馬南（Gérald Darmanin，原為預算部長），以及從明星律師轉換跑道，成為司法部長的迪蓬–莫雷蒂（Éric Dupond-Moretti）。

全球首架認證電動飛機！完成處女首航

瑞士資訊報導，瑞士聯邦民航局（FOCA）3日宣布，全球首架認證電動飛機Velis Electro，上周飛越佛立堡近郊的村...

3水手受困西太平洋無人島 海灘畫SOS保住性命

密克羅尼西亞聯邦（Micronesia）3名水手受困西太平洋偏遠小島上，澳洲與美國的戰機看見他們在海灘上畫出巨大SOS求...

艾未未的「炸彈簡史」：倫敦戰爭博物館藝術展的戰慄記憶

廣島原爆75周年前夕，流亡海外的中國異議人士、國際知名藝術家——艾未未——在倫敦帝國戰爭博物館的中央大廳地廊上，展出了最新展覽《炸彈簡史》（History of Bombs）。在大面積的漆黑地板上，羅列了由艾未未選出20世紀以來，50種極具歷史時刻意義的飛彈、導彈、炸彈。在世界因病毒、國際強權衝突大亂的此刻，科技與人性曾於歷史上帶來的殺傷記憶，格外引人戰慄。

倫敦飛紐約 超音速3倍客機預計90分鐘抵達

大亨布蘭森旗下的維珍銀河公司已和勞斯萊斯以及太空總署（NASA）合作，打造3馬赫（音速3倍）的客機，飛倫敦到紐約僅需90...

8000根音管一根根拆 巴黎聖母院清理管風琴鉛塵

一場大火讓巴黎聖母院尖塔倒塌、屋頂毀損，唯有內部揚聲將近300年的管風琴倖免於難；但逃得過毀損，躲不過大火熔出的鉛，修繕...

中國可疑種子包裹化驗出爐 恐破壞生態

美國農業部鑑定全美各地所收到的可疑種子包裹，確認出包含芥菜、迷迭香、鼠尾草等種子。官員警告這些從中國寄出的種子可能成為破...

紅牛富三代開法拉利酒駕撞死警察 目擊證人車禍身亡

泰國紅牛能量飲料暢銷國際，但創辦人的孫子瓦拉育（Vorayuth Yoovidhya）在2012年酒駕開名車撞死警察，檢方傳喚他出庭，但他卻八次未到，瓦拉育至今仍逍遙法外。7月30日此案的目擊證人馬松（Jaruchart Mardthong）出車禍身亡，案情再次陷入膠著，當地民眾抵制紅牛商品，怒批政府沒作為。

在沙灘寫上大大SOS 落難太平洋小島3水手獲救

澳洲國防軍聲明表示，美澳兩國軍機2日在西太平洋一個遙遠小島沙灘發現大大的「SOS」訊息，成功找到3位失蹤3日的水手。澳軍...

熱門新聞

黎巴嫩首都貝魯特2750公噸硝酸銨大爆炸 增至78死近4000傷

貝魯特大爆炸50死2700傷 可能是港區爆裂物造成

驚悚影片曝光！貝魯特大爆炸78人喪生「災區現場有如世界末日」

李開復：美強迫收購TikTok還收中間費 不可思議

時代變了?俄國米格31緊急升空攔截挪威戰機

黎巴嫩首都爆炸案 川普：美國認為是恐攻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。