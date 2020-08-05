中國外交部：駐美記者簽證若被拒 必定報復

6日是美國設定的中國籍記者簽證到期日。中國外交部4日說，中國駐美記者至今尚無一人獲得美方的明確回覆，這意味隨著這一日期臨近，可能會有一些中國駐美記者因拿不到簽證而離開美國。中方就此發出警告，將對美國報復。簽證之爭可能觸發兩國媒體戰再度升級。

國土安全部5月8日發布指導意見，將來自中國駐美記者的簽證停留期限制在90天內，稱這是對美國記者在中國受到的待遇的回應。這意味著中國駐美記者的簽證每隔三個月便須重新申請延期。根據這項指導意見，6日是美國設定的簽證到期日。

中國外交部發言人汪文斌4日的例行記者會上說，中方有關記者早就向美方提交了簽證的延期申請，但至今尚無一人獲得美方的明確回覆。汪文斌表示，如果美國一意孤行，中方必將被迫做出正當反應，堅決維護自身的正當權益。

汪文斌在回答記者提出的有關中方採取報復措施是否也會包括駐在香港的美國記者的問題時表示，「中方針對美方無理打壓中國媒體駐美機構，被迫做出必要和正當的反應，屬於中央政府外交事權」，意指美國在香港的媒體也在報復範圍內。

此前一天，中共中央機關報《人民日報》旗下報紙「環球時報」總編胡錫進發推文稱，鑑於美方未給中國記者續簽簽證，中方已做好所有中國記者離開美國的最壞打算。果如此，中方將報復，包括針對駐香港的美國記者。據胡錫進3日的微博稱，受8月6日簽證延期影響的中國籍記者約有40人。

美中兩國的「媒體戰」從表面上看源於今年2月中國新冠肺炎疫情期間北京大舉驅逐「華爾街日報」等幾家美國主流大報的美國籍駐中記者。這是1998年以來，中國首次公開驅逐外國駐華記者。

其實這場「媒體戰」由來已久。中國當局長期以來的做法，是通過拒絕簽證延期或吊銷記者證來驅逐「不受歡迎」的外國記者。華盛頓從去年10月起強調美中雙邊關係的對等性(reciprocity)。這也是川普政府外交政策中的一個重要標誌。