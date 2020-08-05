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日企用「顏色」溝通 改善職場氛圍

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
日本公司利用色彩讓員工表達心情和想法。（Photo from日本特殊陶業，used under CC License）
日本公司利用色彩讓員工表達心情和想法。（Photo from日本特殊陶業，used under CC License）

日本公司鼓勵員工使用「顏色」溝通！位於日本名古屋的一間汽車零件公司，正在實驗一種以「色彩」溝通的系統，系統中將有21種顏色，讓員工之間交流時透過不同顏色表達心情，希望能夠增進職場氛圍，減少言語誤會的衝突。

「您今天心情如何呢？」朝日新聞報導，位於名古屋的汽車零件公司「日本特殊陶業」，正在著手開發以顏色溝通的系統，並將此系統並名為「早安顏色」，系統內會有21種顏色，還可以根據感覺良好與否調整百分比，員工每天可以透過手機或者電腦選擇符合當天心情的顏色和感覺。

累積一定的紀錄後，系統會結合色彩療法與色彩分析，給予員工心理分析表，讓員工了解自己近期的心理狀態和情緒穩定，如近期是否心情有些低落，或者最近心理狀態絕佳。

此系統將以團隊為單位，約20人的團隊、包括管理者，都可以透過系統了解同事的心情。開發者認為，平時用言語或其他「形象化」的方式表達想法和心情，可能會為了顧及顏面和職場關係導致壓抑自己，或者因為言語誤會導致衝突。利用顏色表達想法和心情，可以做為人與人之間的緩衝。

Yahoo報導，雖然系統尚在實驗階段，但員工多給予正面回饋，認為顏色有助於完整表達想法，也有員工認為可以透過顏色，更了解自己的心理狀態，進而讓工作效率更高。

參與開發的工程師濱口泰治表示，開發系統的目的是想要營造互相關心的職場文化，「不論彼此的立場如何，都要能真誠地展開對話。」若成功營造良好的氛圍，開發者團隊認為，可以有助於提高公司的產能。此外，「早安顏色」也開放給其他有興趣的企業免費一個月的試用期。

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日本 職場 名古屋

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