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維珍銀河載客上太空 老闆布蘭森2021率先體驗

中央社 / 華盛頓3日綜合外電報導

英國維珍銀河公司（Virgin Galactic）今天表示，創辦人布蘭森（Richard Branson）明年初將成為公司首位太空旅行乘客，或能為太空商業旅行開闢道路。

維珍銀河表示，已有600人花費25萬美元預訂太空之旅的座位。

多次延後載人上太空的時程之後，維珍銀河今天表示，秋天「預計就會推進到試航計畫的下一階段」，進行兩次載人飛行。

維珍銀河發布聲明說：「假設兩次結果都如預期，維珍銀河預期布蘭森爵士會在2021年第一季飛行。」

布蘭森這趟石破天驚的飛行會為後續展開的商業旅行鋪路。

載人上太空並非那麼簡單；首先，飛行器得由特殊飛機搭載，且在高空脫離。數秒鐘後，這艘由部分飛機與部分火箭組成的太空船就會點燃發動機，以3.5g、也就是相當於地球重力3.5倍的加速度向上飛行。

太空船在抵達最高點、也就是地球上空約80公里時，就會切斷發動機，製造一種無重力感達數分鐘，之後就開始降落。

太空 火箭 英國

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