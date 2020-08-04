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紅牛富三代開法拉利酒駕撞死警察 目擊證人車禍身亡

聯合新聞網 / 綜合報導
紅牛創辦人孫子瓦拉育，被指控酒駕過失致死罪。 圖／美聯社
紅牛創辦人孫子瓦拉育，被指控酒駕過失致死罪。 圖／美聯社

泰國紅牛能量飲料暢銷國際，但創辦人的孫子瓦拉育（Vorayuth Yoovidhya）在2012年酒駕開名車撞死警察，檢方傳喚他出庭，但他卻八次未到，瓦拉育至今仍逍遙法外。7月30日此案的目擊證人馬松（Jaruchart Mardthong）出車禍身亡，案情再次陷入膠著，當地民眾抵制紅牛商品，怒批政府沒作為。

根據「路透社」報導，2012年當時27歲的紅牛創辦人孫子瓦拉育，酒駕開法拉利撞死騎著摩托車的泰國警察，警察被拖行數十米後，全身骨折傷重身亡，目擊證人馬松（Jaruchart Mardthong）指出，當時他看見瓦拉育車速失控。

瓦拉育辯解，那是因為警察突然衝出來，他來不及閃躲才釀成此起悲劇，他事後以50萬泰銖（約新台幣46萬元）交保，並付給警察家屬300萬元泰銖（約新台幣270萬元）的民事賠償。據了解，瓦拉育在兩年內被檢方傳喚八次都未出庭，檢方在2017年發布他的通緝令才發現，瓦拉育早就潛逃到國外，至今下落不明。

不過，今年7月24日警方更改說詞，他們認為瓦拉育當時並未超速，與目擊證人馬松（Jaruchart Mardthong）說的不同，因此撤銷對他的指控。事隔六天，7月30日馬松突然出車禍身亡，當地民眾懷疑這一連串事件，都是為了「包庇富人」。

泰國民眾紛紛抵制紅牛品牌，紅牛負責人也就是瓦拉育的叔叔跳出來喊冤，他表示瓦拉育從沒有加入公司的運作與管理，希望消費者不要因為瓦拉育個人行為而遷怒紅牛公司。泰國總理巴育得知此事後表示，他對撤銷瓦拉育的指控感到震驚，他已命令相關單位重新審查此案，目前該案也受到泰國人民高度關注，希望早日還給家屬一個公道。

車禍

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