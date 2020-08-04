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靠電腦印支票成功開回保時捷 經銷商三天後才知被騙

聯合新聞網 / 綜合報導
現年42歲的美國男子靠著在家使用電腦列印支票，7月27日於一家經銷店成功購買保時捷911 Turbo，在店內當場填上數字後便把車開走。擷自棕櫚灘郵報
現年42歲的美國男子靠著在家使用電腦列印支票，7月27日於一家經銷店成功購買保時捷911 Turbo，在店內當場填上數字後便把車開走。擷自棕櫚灘郵報

一名居住在美國佛羅里達州的男子，靠著在家自行列印支票的犯罪手法，想過有錢人的生活，根據美國警方表示，該名男子用這樣的方式成功開走了保時捷，並打算帶走三只勞力士名表。

根據《棕櫚灘郵報》報導，現年42歲的美國男子凱西‧威廉‧凱利（Casey William Kelley），靠著在家使用電腦列印支票，在7月27日於一家德斯坦市（Destin）的經銷店，成功購買了保時捷911 Turbo，在店內當場填上數字後便把車開走。

凱西使用相同手法，於米拉馬爾海灘（Miramar Beach）的鐘錶行，打算買下三只總金額為6萬1521美元(約台幣180萬元)的勞力士手表時，店家表明須將支票兌現後才能交貨，而未能得逞。

根據市價，新款的Porsche 911 Turbo，在台灣的新車建議售價為830萬元起，約為28萬美元，凱西造假的支票上只寫著13萬9千美元，報導指出，可能是二手貨才會有此價格。保時捷的經銷商在凱西購買後三天，才驚覺受騙，讓此案曝了光。

警方在經銷商報警當晚將凱西逮捕到案，根據美國警方表示，凱西承認，所有的假支票皆是用個人的印表機列印，且支票上秀有他的銀行帳號。凱西目前被關在佛州沃爾頓郡監獄（Walton County Jail），被控罪名包括加重竊盜和詐欺罪，全案將於9月召開聽證會。

詐欺 保時捷 偷竊

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