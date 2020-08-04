快訊

K董親飛！星宇航空8/7飛行體驗開賣秒殺 正籌備第2班

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金正恩斥養狗是資本主義行為 下達「禁狗令」部分犬隻成食材

香港01 / 撰文：何文翰
圖為7月25日朝鮮領導人金正恩在平壤出席政治局會議。（AP）
圖為7月25日朝鮮領導人金正恩在平壤出席政治局會議。（AP）

韓國媒體8月3日報道，消息人士2日稱，朝鮮近日開始整頓內部紀律，將平壤養狗的行為定義為「資本主義要素」，並下達「寵物狗禁令」。部分寵物狗被送往狗肉湯店作食材。

《朝鮮日報》3日報道，朝鮮將養狗列為「奢侈行為」，並予以強制處理。觀測人士稱，此舉旨在安撫因對朝經濟制裁和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情長期化而不滿的民眾。

對朝消息人士稱，朝鮮領導人金正恩7月曾說：「國家處境艱難，平壤市民中有人養寵物狗，這是沾染資本主義思想的行為，屬於資本主義要素的一部分」。他下達「寵物狗禁令」。

消息人士稱，由於金正恩的言論，最近平壤以人民班為單位掌握所有養狗住戶，要他們自行交出或者強制捉走狗隻，「其中一部分寵物狗被送去中央動物園，一部分被賣給狗肉湯店用作食材。」

事件處理手法遭到抗議。消息人士稱，因為隨意的處理方式，狗主在背後哭喊着罵金正恩，「有人譴責稱，動物尚且有感情，金正恩卻毫無感情。」

延伸閱讀：

金正恩：朝鮮靠自衛核威懾力　可確保國家永久安全

【專家有話說】脱北者返朝如入無人之境　金正恩的憂慮遠超預期

文章授權轉載自《香港01》

寵物 金正恩 平壤 疫情

相關新聞

海明威出版的長篇小說和短篇故事錯誤百出 但錯不在他

英國衛報報導，根據一項即將發表的研究，諾貝爾文學獎得主、美國名作家海明威（Ernest Hemingway）出版的著作裡有幾百個錯誤，而且幾乎都沒有校正。

中國洪災南韓遭殃？長江洪水衝擊濟州島的「低鹽水危機」

「長江洩洪的效應，讓南韓濟州島也面臨危機。」中國水患尚未全面消退，長江洩洪的壓力卻讓南韓的濟州道政府如臨大敵，擔憂洩洪之後流入的低鹽度海水，擴散影響到濟州海域，將導致海域的養殖水產大量死亡。2日濟州道召開了因應長江洪水的緊急會議，研擬面對長江衝擊的對策，以避免重演2016年與1996年在濟州海域發生的水產危機。而正當濟州島嚴陣以待的時刻，南韓本土同時也因為雨季和哈格比颱風的影響，各地出現暴雨成災與水患不斷的多重連擊，中國長江下游地區如今也在颱風來勢洶洶之下，遭逢下一波的災情挑戰。

只有白飯和梅乾的便當近200元 他嘗鮮直呼真的非常出眾

日本人習慣吃冷食，連便當也用冷飯製作，有時會白飯中央放上一顆梅乾。有記者在百貨公司發現一款只有白飯和梅乾的便當，沒有任何配菜，要價居然要台幣近200元，特地買回去嘗鮮，評價出乎意料地好。 Roc

日本「60年後長成森林」的大樓 網友分享現今驚人樣貌

日本九州福岡市有一個複合型大樓，1995年建成時設計師規劃在上面種滿植物。如今25年過去了，外觀已經被茂密樹木覆蓋，網友期望60年後能成為一座森林。 福岡市有一個結合國際會議場和音樂廳的複合大樓

金正恩斥養狗是資本主義行為 下達「禁狗令」部分犬隻成食材

韓國媒體8月3日報道，消息人士2日稱，朝鮮近日開始整頓內部紀律，將平壤養狗的行為定義為「資本主義要素」，並下達「寵物狗禁令」。部分寵物狗被送往狗肉湯店作食材。

恐龍也會得癌症！牠7600萬年前也飽受惡性骨癌所苦

當科學家於1989年首次在加拿大亞伯達省恐龍公園中挖掘到尖角龍的化石時，他們發現一隻嚴重畸形的小腿骨，以為是癒合性骨折，...

戒備森嚴也關不住 走私海洛因貓咪越獄

法新社引述斯里蘭卡媒體今天報導，當地最大監獄日前抓到一隻疑似被利用來偷運毒品與手機通訊SIM卡的貓，但這隻貓昨天已從這所...

澳洲遊客遭鯨魚尾巴掃到 傷勢嚴重空運送醫

澳洲醫護人員今天表示，一位女遊客於西北海岸浮潛時遭鯨魚尾巴掃中，傷勢嚴重，出動飛機緊急送醫

女狂舔迴轉壽司遭網批缺德 怒轟新冠肺炎下毫無衛生意識

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）全球疫情反彈，大家都比平時更加注意衛生，但這個時期竟然有人在餐廳做出非常缺德的行為。8月1日有越南傳媒Zing News報導，一名在日本留學的越南女生於自己的社交網站平台上載了一張於迴轉壽司店舔輸送帶上的壽司的動圖，遭到網民怒批缺德！

曾上節目談抗癌惹哭主持人...剛出專輯圓心願 癌末韓男突病逝

常言道「把每一天當作最後一天過」，才能珍惜當下。韓國一名患直腸癌第4期的30歲男子今年中在電視節目分享抗癌故事，並在節目完成心願清單，感動了主持人和大批網民，片段一度引起熱議。男子後來更出了專輯，當外界以為他仍在與病魔對抗之際，其YouTube頻道日前卻公布他離世的消息，令不少人心感痛惜。

日博物館收疫情用品 寫下新冠流行史

日本博物館收集疫情期間的生活用品，以記錄新冠病毒流行史。日本博物館意識到於1918至1920年大流行的西班牙流感記錄甚少，紛紛開始呼籲民眾捐贈與疫情有關的生活用品，包括口罩、傳單等，以作為珍貴的現代史料留傳後世。

展示最古老沉船 希臘首開水下博物館

「希臘將向全世界展示媲美帕德嫩神廟的水下遺址！」希臘時報3日報導，希臘阿洛尼索斯島在週末開幕首個水下博物館，將讓遊客能實際深潛到海底，瞻仰據說是西元5世紀的沉船遺址，管轄該島的色薩利州長更是高度讚美表示...

熱門新聞

女狂舔迴轉壽司遭網批缺德 怒轟新冠肺炎下毫無衛生意識

美禁抖音只因青少年跳舞威脅國安？ 專家指背後原因是它

只有白飯和梅乾的便當近200元 他嘗鮮直呼真的非常出眾

川普改口：9月15日前沒人買TikTok就封禁

路透：TikTok母公司「字節跳動」總部將從北京遷至倫敦

晚節不保！西班牙遜位老王卡洛斯 將流亡海外

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。