金正恩斥養狗是資本主義行為 下達「禁狗令」部分犬隻成食材

韓國媒體8月3日報道，消息人士2日稱，朝鮮近日開始整頓內部紀律，將平壤養狗的行為定義為「資本主義要素」，並下達「寵物狗禁令」。部分寵物狗被送往狗肉湯店作食材。

《朝鮮日報》3日報道，朝鮮將養狗列為「奢侈行為」，並予以強制處理。觀測人士稱，此舉旨在安撫因對朝經濟制裁和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情長期化而不滿的民眾。

對朝消息人士稱，朝鮮領導人金正恩7月曾說：「國家處境艱難，平壤市民中有人養寵物狗，這是沾染資本主義思想的行為，屬於資本主義要素的一部分」。他下達「寵物狗禁令」。

消息人士稱，由於金正恩的言論，最近平壤以人民班為單位掌握所有養狗住戶，要他們自行交出或者強制捉走狗隻，「其中一部分寵物狗被送去中央動物園，一部分被賣給狗肉湯店用作食材。」

事件處理手法遭到抗議。消息人士稱，因為隨意的處理方式，狗主在背後哭喊着罵金正恩，「有人譴責稱，動物尚且有感情，金正恩卻毫無感情。」

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文章授權轉載自《香港01》