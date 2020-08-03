女狂舔迴轉壽司遭網批缺德 怒轟新冠肺炎下毫無衛生意識

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）全球疫情反彈，大家都比平時更加注意衛生，但這個時期竟然有人在餐廳做出非常缺德的行為。8月1日有越南傳媒Zing News報導，一名在日本留學的越南女生於自己的社交網站平台上載了一張於迴轉壽司店舔輸送帶上的壽司的動圖，遭到網民怒批缺德！

根據越南傳媒Zing News報導，一名在日本留學的越南女生於短片分享手機程式「抖音」（國際版名為TikTok）上載了一張動圖，畫面中可以見到她伸出舌頭在舔一碟輸送帶上的壽司。事件引來很多網民批評，紛紛怒轟就算沒有新冠肺炎，這個行為也非常缺德，何況現時新冠肺炎疫情尚未緩和，衛生意識應該要更強才是。

事後該名女生解釋在拍攝動圖後，有將該碟壽司吃掉，希望網民不要誤會，同時承認自己的過失，為自己的膚淺行為道歉。

根據Zing News報導，該壽司店為日本知名連鎖迴轉壽司店「滨寿司HAMAZUSHI」的橫濱分店。記者發現原來這間連鎖迴轉壽品牌之前亦有類似由客人造成的衛生爭議事件，曾經有客人飲用座位上的醬油，亦有客人使用自己的筷子將wasabi放在輸送帶的壽司上，非常噁心。

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文章授權轉載自《香港01》