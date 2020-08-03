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曾上節目談抗癌惹哭主持人...剛出專輯圓心願 癌末韓男突病逝

香港01 / 朱利安
韓國一名患直腸癌第4期的30歲男子今年中在電視節目分享抗癌故事，並在節目完成心願清單，感動了主持人和大批網民。圖／YouTube「KBS N」截圖
韓國一名患直腸癌第4期的30歲男子今年中在電視節目分享抗癌故事，並在節目完成心願清單，感動了主持人和大批網民。圖／YouTube「KBS N」截圖

常言道「把每一天當作最後一天過」，才能珍惜當下。韓國一名患直腸癌第4期的30歲男子今年中在電視節目分享抗癌故事，並在節目完成心願清單，感動了主持人和大批網民，片段一度引起熱議。男子後來更出了專輯，當外界以為他仍在與病魔對抗之際，其YouTube頻道日前卻公布他離世的消息，令不少人心感痛惜。

由藝人李壽根和徐章勳主持的KBS節目《您儘管問》（又稱《隨便問甚麼》），在今年5月播出男子李建明（音譯）的片段，當時他分享病情，指自己2018年12月身體不適就醫，發現腸道堵塞的情況嚴重至無法做內視鏡，癌細胞更已擴散到肝、肺和骨頭，翌年確診為直腸癌第4期。他堅持化療1年多，又接受大腸切除手術，直至錄製節目前不久，他得知多次換藥仍然沒有明顯效果，醫生告知大約只餘下3個月的時間。

建明在節目中坦言，自幼母親離世，父親總是酒後亂性變得暴力；在剩下的日子裏，最捨不得一直相依為命的姐姐，「要讓姐姐獨自承受的話，感覺她很大負擔」，說到最後更忍不住淚水。雖然父親現時已改過，但姐姐仍心存芥蒂，故他最希望看到2人和好，自己也能放下重擔。

經歷長時間化療，建明慨嘆「其實我太累了」，並指已開始說服姐姐想終止化療。時日無多，他亦透露自己是李壽根的粉絲，「當我想笑時，就會看李壽根經典影片……每次看都給予我笑容，都覺得很幸福」。李壽根聽後不禁低頭拭淚，稱「對不起，沒有什麼能為你做」，但希望盡量完成對方心願，故讓他在節目上唱歌，並在節目錄影後一同合照。

節目播出後引起韓國網民討論，許多人留言打氣。在今年6月，建明更發表專輯，完成其心願清單，但可惜在上周五（7月31日），他的YouTube頻道上傳最新影片，表示建明已在晚上離開人世，讓網民既錯愕又婉惜，希望他「在天堂好好休息」，不用再承受治療帶來的痛苦。

直至7月31日，李建明的YouTube頻道上傳影片，指他已離開人世。圖／YouTube「박킷리스트」截圖
直至7月31日，李建明的YouTube頻道上傳影片，指他已離開人世。圖／YouTube「박킷리스트」截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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