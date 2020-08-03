日博物館收疫情用品 寫下新冠流行史

日本博物館收集疫情期間的生活用品，以記錄新冠病毒流行史。日本博物館意識到於1918至1920年大流行的西班牙流感記錄甚少，紛紛開始呼籲民眾捐贈與疫情有關的生活用品，包括口罩、傳單等，以作為珍貴的現代史料留傳後世。

據《共同社》報導，日本各地的博物館已開始收集口罩、傳單等與新冠疫情有關的生活用品，記錄疫情中的日常生活及社會情景以留傳後世。日本博物館會採取這一項行動，歸因於意識到幾乎沒有關於西班牙流感流行的記錄。

日本北海道浦幌町的町立博物館於2月呼籲民眾提供與疫情相關的用品，目前已收集約200多件，包括通知居民取消活動的傳單、外賣餐券及政府發放的布口罩；大阪府吹田市立博物館展示著防新冠醫用服、防疫面罩及民眾排隊買口罩的照片；國立國會圖書館則保存涉及新冠訊息的行政機構的網站數據。

山梨縣立博物館策展人森原明廣指出，如果西班牙流感有留下一些記錄，或許能會提供一些應對當前疫情的線索，「災害和疫情反覆發生，卻總是很快就被人們遺忘，希望通過展覽讓後人回顧現在所發生的事。」

據《CNN》報導，美國的歷史學家、圖書館及博物館也開始呼籲民眾捐贈與疫情相關的資料或物品，包括論文、詩歌和視覺藝術品、Instagram帖子、抖音影片等，以便於更全面地記錄新冠疫情流行的流行歷史。

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