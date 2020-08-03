快訊

21歲警遭無照撞重傷命危 家屬忍痛考慮明天拔管、器捐

宣布李大維任府秘書長 蔡英文重話：升官發財請走別路

展示最古老沉船 希臘首開水下博物館

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
位於希臘小島的佩里斯特拉沉船成為希臘首個水下博物館開張的最大賣點，該沉船被認為很可能是最古老的沉船。(photo from Youtube影片截圖)
位於希臘小島的佩里斯特拉沉船成為希臘首個水下博物館開張的最大賣點，該沉船被認為很可能是最古老的沉船。(photo from Youtube影片截圖)

希臘將向全世界展示媲美帕德嫩神廟的水下遺址！」希臘時報3日報導，希臘阿洛尼索斯島在週末開幕首個水下博物館，將讓遊客能實際深潛到海底，瞻仰據說是西元5世紀的沉船遺址，管轄該島的色薩利州長更是高度讚美表示，「沉船堪比是水下的帕德嫩神廟」，認為這很可能是地球上保存最完好、最古老的人類沉船。

深潛觀賞沉船遺址

根據《希臘時報》報導，希臘阿洛尼索斯島附近的無人島之前發現古老的沉船遺址，上週末在管轄該島的大區色薩利州長阿加拉斯托斯見證下，剪綵開幕希臘首個水下博物館，最大賣點就是在那裡發現的沉船遺址，遊客能夠深潛，近距離觀賞這個暫時名為佩里斯特拉沉船（以該無人島為名）。

《歐洲新聞網》報導，按照阿洛尼索斯島主席阿加盧的說法，沉船遺址位於海岸附近約30米內的深度，內有3000到4000瓶油罐，從這些裝載的油罐數能推測出，沉船絕對是一艘大船，而這些油罐被推測是用於裝葡萄酒，因為行經路線的兩大古城（哈爾基迪基古城與派帕里托斯古城）都是以盛產葡萄酒聞名。

號稱水下帕德嫩神廟

而水下古物部主任卡拉馬拉更補充說明沉船來歷，他們認為這是一艘雅典時期的大型商船，推估覆沒年代在西元前425年左右（五世紀），原因可能是航行經希臘北部海域時遇上惡劣天氣。

對此，色薩利州長阿加拉斯托斯受訪時表示，這將會是希臘一項重大的展示，他個人更評論佩里斯特拉沉船會是「媲美帕德嫩神廟」的經典遺址。帕德嫩神廟被視為是西元前五世紀的雅典時代代表性建築，除了雕像裝飾相當經典之外，帕德嫩還有著古希臘祭祀雅典娜女神的代表含義，而州長認為，沉船因為保存良好，是一個以當時來看相當不可思議的大船，更遑論可能代表著「地球上最古老的沉船」。

【更多精采內容，詳見

希臘 遺址 雅典

延伸閱讀

廣西婭懷洞遺址 發現1.6萬年前野生稻

三星堆周邊 五千年文明遺址現蹤

桃園捷運綠線疑挖到遺址 文化局：搶救發掘

三星堆挖出超萌古物 陶豬酷似「憤怒鳥」角色

相關新聞

海明威出版的長篇小說和短篇故事錯誤百出 但錯不在他

英國衛報報導，根據一項即將發表的研究，諾貝爾文學獎得主、美國名作家海明威（Ernest Hemingway）出版的著作裡有幾百個錯誤，而且幾乎都沒有校正。

只有白飯和梅乾的便當近200元 他嘗鮮直呼真的非常出眾

日本人習慣吃冷食，連便當也用冷飯製作，有時會白飯中央放上一顆梅乾。有記者在百貨公司發現一款只有白飯和梅乾的便當，沒有任何配菜，要價居然要台幣近200元，特地買回去嘗鮮，評價出乎意料地好。 Roc

日本「60年後長成森林」的大樓 網友分享現今驚人樣貌

日本九州福岡市有一個複合型大樓，1995年建成時設計師規劃在上面種滿植物。如今25年過去了，外觀已經被茂密樹木覆蓋，網友期望60年後能成為一座森林。 福岡市有一個結合國際會議場和音樂廳的複合大樓

日博物館收疫情用品 寫下新冠流行史

日本博物館收集疫情期間的生活用品，以記錄新冠病毒流行史。日本博物館意識到於1918至1920年大流行的西班牙流感記錄甚少，紛紛開始呼籲民眾捐贈與疫情有關的生活用品，包括口罩、傳單等，以作為珍貴的現代史料留傳後世。

展示最古老沉船 希臘首開水下博物館

「希臘將向全世界展示媲美帕德嫩神廟的水下遺址！」希臘時報3日報導，希臘阿洛尼索斯島在週末開幕首個水下博物館，將讓遊客能實際深潛到海底，瞻仰據說是西元5世紀的沉船遺址，管轄該島的色薩利州長更是高度讚美表示...

日本死亡醫師？漸凍人囑託殺人事件...「安樂死」的生命爭辯

「這是『解脫的安樂死』，還是利用人心的『收錢殺人』？」日本兩名涉嫌協助自殺的醫師——大久保愉一和山本直樹——在7月23日遭到警方逮捕，事件引發近期日本社會議論紛紛，兩人在去年透過社群網路結識了罹患有俗稱漸凍症（ALS）的女性林優里，在優里個人的意願與囑託之下，讓大久保前往其住處，注入藥物後被「安樂死」。然而大久保並非林優里的主治醫師，行為過程沒有經過正當程序診斷，案發後警方展開調查與追緝、直到今年7月才將涉案兩人逮捕。

被剝奪避孕自主權？買不到避孕藥...日本疫情加劇「妊娠不安」

「面對懷孕的不安，卻買不到避孕藥...」日本疫情的起伏不定，在長期自肅與維持社交距離的狀況下，今年5月爆出未成年學生的懷孕諮商案件大幅增加，引發社會憂心議論之後，時至7月份，有NPO組織和婦產科醫生發起連署，希望日本政府能夠降低避孕藥的購買門檻，將原本需要處方箋的避孕藥物開放為一般藥局販售。背後的原因，是考量到緊急避孕藥需要72小時內服用，但現今疫情加劇導致外出就診的風險增加、同時非自願的性行為或是未成年者的處境，緊急需求下若要照原本先就診再取得處方箋的耗時流程，都可能會錯過72小時的關鍵時限。然而儘管連署和支持者眾多，日本政府官方仍在開放避孕藥問題上態度消極、社會上也仍有部分反對意見，對於女性使用避孕藥存在著性別刻板印象。

SpaceX太空船返回地球 成功降落墨西哥灣海域

美國太空探索科技公司（SpaceX）的太空船「飛龍奮進號」（CrewDragon Endeavour）今天載著2名太空人...

助長墨西哥暴力升溫的毒梟 葉培茲落網

墨西哥當局今天表示，軍方與中部瓜納華托州安全部隊已擒獲知名毒梟葉培茲（Jose Antonio Yepez）。咸認葉培茲...

濟州島因疫情翻紅 重奪蜜月勝地名譽

因疫情無法出國，濟州島再登韓國年輕人最愛的度假勝地！自從韓國政府於1989年取消海外旅行禁令後，廉價航空蓬勃發展，濟州島作為蜜月勝地的名聲，逐漸被馬爾地夫和夏威夷等熱帶島嶼所取代。但如今因疫情大流行，越來越多新婚夫婦前往這座亞熱帶島嶼上慶祝。

4.7公尺巨鱷生吞14歲少年 剖肚發現衣服殘骸及屍塊

馬來西亞一名14歲少年甘亞（Ricky Ganya），上個月和朋友到河邊撿蝸牛，沒想到慘遭身長4.7公尺的巨鱷襲擊，整個人直接被拖下水。最終搜救隊於7月31日捕獲該隻鱷魚，剖開肚子發現衣服殘骸和零星屍塊。

NASA衛星圖證實北極兩冰帽消失 3年前他就預測不到5年會融化

全球暖化將導致北極冰帽不到5年內消失！近日美國太空總署（NASA）的衛星拍攝到北極地區的兩個冰帽已完全消失，根據美國國家冰雪數據中心的說法，全球暖化正是造成冰帽迅速消失的兇手。

熱門新聞

日本美女徵軟飯情人萬人求包養 不用洗衣煮飯唯一條件竟是這個

英國海灘現不明生物屍體 身長4.5公尺有毛還有鰭肢

日本「60年後長成森林」的大樓 網友分享現今驚人樣貌

愛情長跑16年 芬蘭總理出嫁

川普討厭抖音 記恨造勢大會人潮稀落

印媒：一家蘋果代工廠 擬將六條產線由大陸遷往印度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。