展示最古老沉船 希臘首開水下博物館

「希臘將向全世界展示媲美帕德嫩神廟的水下遺址！」希臘時報3日報導，希臘阿洛尼索斯島在週末開幕首個水下博物館，將讓遊客能實際深潛到海底，瞻仰據說是西元5世紀的沉船遺址，管轄該島的色薩利州長更是高度讚美表示，「沉船堪比是水下的帕德嫩神廟」，認為這很可能是地球上保存最完好、最古老的人類沉船。

深潛觀賞沉船遺址

根據《希臘時報》報導，希臘阿洛尼索斯島附近的無人島之前發現古老的沉船遺址，上週末在管轄該島的大區色薩利州長阿加拉斯托斯見證下，剪綵開幕希臘首個水下博物館，最大賣點就是在那裡發現的沉船遺址，遊客能夠深潛，近距離觀賞這個暫時名為佩里斯特拉沉船（以該無人島為名）。

《歐洲新聞網》報導，按照阿洛尼索斯島主席阿加盧的說法，沉船遺址位於海岸附近約30米內的深度，內有3000到4000瓶油罐，從這些裝載的油罐數能推測出，沉船絕對是一艘大船，而這些油罐被推測是用於裝葡萄酒，因為行經路線的兩大古城（哈爾基迪基古城與派帕里托斯古城）都是以盛產葡萄酒聞名。

號稱水下帕德嫩神廟

而水下古物部主任卡拉馬拉更補充說明沉船來歷，他們認為這是一艘雅典時期的大型商船，推估覆沒年代在西元前425年左右（五世紀），原因可能是航行經希臘北部海域時遇上惡劣天氣。

對此，色薩利州長阿加拉斯托斯受訪時表示，這將會是希臘一項重大的展示，他個人更評論佩里斯特拉沉船會是「媲美帕德嫩神廟」的經典遺址。帕德嫩神廟被視為是西元前五世紀的雅典時代代表性建築，除了雕像裝飾相當經典之外，帕德嫩還有著古希臘祭祀雅典娜女神的代表含義，而州長認為，沉船因為保存良好，是一個以當時來看相當不可思議的大船，更遑論可能代表著「地球上最古老的沉船」。

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