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只有白飯和梅乾的便當近200元 他嘗鮮直呼真的非常出眾

聯合新聞網 / 綜合報導
日之丸便當只有白飯跟梅乾。圖取自rocketnews24
日之丸便當只有白飯跟梅乾。圖取自rocketnews24

日本人習慣吃冷食，連便當也用冷飯製作，有時會白飯中央放上一顆梅乾。有記者在百貨公司發現一款只有白飯和梅乾的便當，沒有任何配菜，要價居然要台幣近200元，特地買回去嘗鮮，評價出乎意料地好。

Rocketnews24報導，該公司副總編和才雄一郎在新宿的伊勢丹百貨美食街看到一個高級便當，是米屋販售的限定商品「日之丸便當」，售價648日圓（約新台幣188元），內容物只有白飯和一顆梅乾。他當時看到只覺得這是什麼離譜價格，好奇上前詢問，店員竟然說購買這款便當的回頭客很多。

和才買了這款日之丸便當，同時還去超商買了微波白飯（三盒約新台幣80元）做比較。表面上看沒有差太多，微波白飯甚至因較有光澤賣相更好，然而味道上是日之丸壓倒性勝利，米飯粒粒分明且扎實。

日之丸便當（左）和超商白飯比較。圖取自rocketnews24
日之丸便當（左）和超商白飯比較。圖取自rocketnews24

但和才提到一個讓他後悔的點，這款便當有附上一小包芝麻鹽，他想說這個便當沒什麼配菜，索性全灑上去，但之後卻感覺有點失策。他指出這裡面的梅乾真的是美味的關鍵所在，跟平常買的15顆80元普通梅乾不同，由於鹹味非常夠，光是一顆就可以配三碗飯，所以把芝麻鹽全灑上去會變得太鹹。

灑上芝麻鹽的日之丸便當。圖取自rocketnews24
灑上芝麻鹽的日之丸便當。圖取自rocketnews24

日本的便當常常會在飯中間放上一顆梅乾，所使用的是用鹽所醃漬的「鹽梅」，日本媽媽做便當時會習慣將鹽梅乾放在飯的中央，由於樣貌與日本國旗相像，因此被稱為「日之丸便當」。鹽梅乾也有天然防腐劑的作用，可以讓便當從早上放到中午不會因為久放而腐壞發臭。

便當 日本

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