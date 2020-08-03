日本「60年後長成森林」的大樓 網友分享現今驚人樣貌

日本九州福岡市有一個複合型大樓，1995年建成時設計師規劃在上面種滿植物。如今25年過去了，外觀已經被茂密樹木覆蓋，網友期望60年後能成為一座森林。

福岡市有一個結合國際會議場和音樂廳的複合大樓「アクロス福岡」，於1995年落成，階梯狀的造型相當具現代感，設計師在各層天井種植樹木進行綠化。

日本Jタウンネット報導，這片「森林」叫做階梯花園，從2樓到14樓的天井實施「屋頂綠化」種植樹木，將天神中央公園的綠化融合到建築物南側而建造。負責人表示，他們當初種了包含外來種的各式植物，後來風和鳥類帶來了新的物種種子，整片綠地成長地更為自然。

2017年的アクロス福岡。圖取自Jタウンネット

經過了23年，網友分享2017年アクロス福岡的外觀，樹木已經長得相當茂密，從遠處看不見階梯的外型。網友熱烈討論再過35年、到了2055年是不是就會長成整片森林，但也有人笑稱感覺蚊子很多，絕對不能開窗；還有人說植物的根部成長會對建築物造成巨大損害，雖然打地基時應該有考慮到了，但千萬別小看植物的力量。

負責人表示，當初確實有對建築實施綠化的概念，但並沒有設定特定的年限，目前的方針是讓它更接近九州山區的環境，並且增加闊葉樹的數量，希望能在秋天觀賞紅葉。未來經過50年、100年，即使建築物消失了，也希望建立能移植的天然森林。