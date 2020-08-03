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SpaceX太空船返回地球 成功降落墨西哥灣海域

中央社 / 卡納維爾角2日綜合外電報導
載有2名太空人的「飛龍號」太空船昨晚已離開國際太空站，預計今天返抵地球。（美聯社） SpaceX首次成功將太空人送上外太空的任務，將在今天結束。（美聯社）
載有2名太空人的「飛龍號」太空船昨晚已離開國際太空站，預計今天返抵地球。（美聯社） SpaceX首次成功將太空人送上外太空的任務，將在今天結束。（美聯社）

美國太空探索科技公司（SpaceX）的太空船「飛龍奮進號」（Crew Dragon Endeavour）今天載著2名太空人從太空返回地球，並以「濺落」方式順利降落在墨西哥灣海域。

SpaceX首次成功將太空人送上外太空的任務，將在今天結束。（美聯社）
SpaceX首次成功將太空人送上外太空的任務，將在今天結束。（美聯社）

SpaceX於5月30日在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）成功發射這艘太空船，將美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人赫爾利（Doug Hurley）和班肯（Bob Behnken）送上國際太空站（ISS）。

完成了兩個月的任務後，「飛龍奮進號」昨晚緩慢飄離國際太空站，並在美東時間2日下午2時48分，以降落傘「濺落」（splashdown）方式降落在佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola）的外海。

太空船降落海面後，SpaceX任務控制中心透過無線電向兩位太空人道賀，赫爾利則回說：「這真是我們的榮耀和榮幸。」

「飛龍奮進號」成功返回地球，美國總統川普也在推特（Twitter）發文祝賀：「完成相當成功的兩個月任務後，能讓NASA太空人返回地球真是太棒了。謝謝你們！」

太空人 SpaceX NASA

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