濟州島因疫情翻紅 重奪蜜月勝地名譽

因疫情無法出國，濟州島再登韓國年輕人最愛的度假勝地！自從韓國政府於1989年取消海外旅行禁令後，廉價航空蓬勃發展，濟州島作為蜜月勝地的名聲，逐漸被馬爾地夫和夏威夷等熱帶島嶼所取代。但如今因疫情大流行，越來越多新婚夫婦前往這座亞熱帶島嶼上慶祝。

新婚夫婦蜜月勝地

根據《韓聯社》報導，居住在首爾的34歲上班族吳東元與妻子原本計劃在4月前往歐洲度蜜月，但由於疫情蔓延，歐洲國家實施邊境管制，因此所有行程都被取消。

「我和妻子曾經非常期待在巴黎喝一杯酒，然後去巴塞隆納看梅西踢球。」他們一度決定將蜜月延到9月份，因為專家都預估疫情會在秋季結束。近期因為世界疫情日益惡化，他們取消了期待已久的海外之旅，轉而選擇去濟州島度過遲來的蜜月。在70年代，濟州島因溫暖的天氣和充滿異國風情的景色而成為蜜月聖地。

但自從韓國政府於1989年取消海外旅行禁令後，廉價航空蓬勃發展，濟州島作為蜜月勝地的名聲逐漸被馬爾地夫和夏威夷等熱帶島嶼所取代。JTA濟州旅遊協會統計數據顯示，直到2016人潮才逐漸回流，2019年達到1360萬，且持續增加中。

轉型獲青睞

目前島上飯店的套票價格一晚約為110萬韓圓（約2萬7新台幣）起，其中包括提供豪華轎車和駕駛員的機場接送服務，以及在寬敞的婚禮大廳照相。根據新羅酒店的數據，6月的銷售額比3月份足足增加了4倍。酒店的一位主管說：「因為世界疫情嚴峻，新婚夫婦都將目光投向了濟州島。」

樂天酒店和萬豪酒店等其他頂級品牌和度假村也迅速採取行動，利用此難得的機會吸引韓國蜜月旅行者。據《韓國先驅者》報導，濟州島旅遊組織的岡大勳說：「過去的幾十年中，濟州島一直被認為是老年人喜愛和家庭日出遊的無聊景點，但現在有許多以吸引年輕人為主的造景、飲食和娛樂場所。」例如高級咖啡廳、麵包店和餐館，還有爬山、帆船、潛水和衝浪等活動可玩。

根據JTO濟州島觀光組織指出，已有69.6%至韓國觀光的遊客表示去過該島。組織官員則說：我們多年來為多樣化而做出的努力和目前的情勢產生了共鳴作用，也證明濟州島值得一遊。」

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