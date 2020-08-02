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SpaceX天龍號返航 預計降落墨西哥灣

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
NASA太空人在完成軌道實驗室任務後，於1日乘坐SpaceX公司的天龍號太空船離開太空站返航。（photo by Wikipedia）
NASA太空人在完成軌道實驗室任務後，於1日乘坐SpaceX公司的天龍號太空船離開太空站返航。（photo by Wikipedia）

SpaceX天龍號太空船將帶兩名NASA太空人返航！美國太空總署（NASA）的太空人道格•赫利和鮑勃•貝肯在完成軌道實驗室任務後，於1日乘坐SpaceX公司的天龍號太空船離開太空站返航，他們在美國東部時間下午5:15啟程，將降落在佛羅里達州墨西哥灣一帶，並有全程網路直播。

脫離軌道較費時間

根據《BBC》報導，就像進入太空站的過程一樣，離開時也要花費時間平衡壓力，至少要18個小時才能從軌道上脫離太空站，真正開始返航地球。進到大氣層時，中間會歷經高達3,500度的高溫，以及從1萬7,500英哩的高空急遽減速，過程都需要精密計算。

預計在美國東岸時間2日下午1:49，天龍號將再次點燃推進器，脫離軌道返回地球。點燃推進器之後，要進入飛行軌道並維持太空船的平衡飛行，得花上相當長的時間，太空人會在這段空檔小憩一下。預計在美國東部時間2日下午2:41左右，天龍號將緩緩降落在墨西哥灣中。

穿越大氣層後著陸

根據《紐約時報》報導，NASA和SpaceX希望在墨西哥灣彭薩科拉海岸一帶進行「海面著陸」，這一位置靠近佛羅里達州卡納維拉爾角的甘迺迪太空中心。然而，熱帶颶風伊薩亞斯預計將在週末掠過佛州東部，可能會把天龍號往西邊吹，轉而選擇巴拿馬城外的備用著陸地點。只要其中一個地點成功，都將是太空船首次在墨西哥灣著陸。

當天龍號在大氣層中急降時，環境溫度及摩擦將持續加熱，此時太空艙的外層熱盾會保護太空船和裡面的太空人；但由於在太空艙周圍積聚的加熱等離子體作用會干擾通信信號，隨後就是廣為太空迷所知、難熬的6分鐘「無線電靜默」時間。

大氣層有助於緩衝天龍號的降落，在海拔1萬8,000英呎的高度，2個降落傘將展開，將降落時速從350英哩減慢到119英哩；當降到6,000英呎的高度時，4個紅白相間的大降落傘會展開。

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太空人 墨西哥 NASA

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