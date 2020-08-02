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4.7公尺巨鱷生吞14歲少年 剖肚發現衣服殘骸及屍塊
馬來西亞一名14歲少年甘亞（Ricky Ganya），上個月和朋友到河邊撿蝸牛，沒想到慘遭身長4.7公尺的巨鱷襲擊，整個人直接被拖下水。最終搜救隊於7月31日捕獲該隻鱷魚，剖開肚子發現衣服殘骸和零星屍塊。
根據外媒報導，甘亞和朋友在7月26日相約去河邊撿蝸牛，結果遭鱷魚拖入水中，甘亞的家人全程目睹恐怖經過，消防局接獲通報立刻展開搜救。野生動物快速行動小組、砂拉越林業公司於7月31日圍捕到身長4.7公尺、寬1.7公尺的鱷魚。
搜救人員將鱷魚帶到岸上，並剖開肚子檢查，發現殘留的衣服和屍塊，由於捕獲地點十分靠近少年遭遇攻擊的地方，因此警方斷定這應該是甘亞的屍骸，但家人相信孩子還活著，因此搜救行動仍持續進行中。
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