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NASA衛星圖證實北極兩冰帽消失 3年前他就預測不到5年會融化

聯合新聞網 / 綜合報導
近日美國太空總署（NASA）的衛星拍攝到北極地區的兩個冰帽已完全消失。圖擷自太陽報
近日美國太空總署（NASA）的衛星拍攝到北極地區的兩個冰帽已完全消失。圖擷自太陽報

全球暖化將導致北極冰帽不到5年內消失！近日美國太空總署（NASA）的衛星拍攝到北極地區的兩個冰帽已完全消失，根據美國國家冰雪數據中心的說法，全球暖化正是造成冰帽迅速消失的兇手。

根據英國《 太陽報 》報導，美國國家冰雪數據中心（NSIDC）主任席瑞茲（Mark Serreze）曾在1980年代於加拿大的聖帕特里克灣研究了該冰帽，當時他首次參觀冰帽後便在2017年發表了一篇論文，預測它們將在不到5年的時間消失。席瑞茲表示，「當我第一次參觀那些冰帽時，它們看起來就像是永久的景觀，看著它們在不到40年的時間內消失，實在相當震驚」。

美國國家冰雪數據中心（NSIDC）主任席瑞茲（Mark Serreze）曾在首次參觀冰帽後於2017年發表了一篇論文，預測它們將在不到5年的時間消失。圖擷自太陽報
美國國家冰雪數據中心（NSIDC）主任席瑞茲（Mark Serreze）曾在首次參觀冰帽後於2017年發表了一篇論文，預測它們將在不到5年的時間消失。圖擷自太陽報

美國國家冰雪數據中心也在官網發文說明，1959年冰帽的面積分別為7.48和2.93平方公里，是美國中央公園的兩倍之多。在2017年時科學家們將2015年的衛星數據與1959年拍攝的垂直航空照片進行比對，他們發現，在1959年至2015年間，冰帽已減少過去面積的5%，而在2014年到2015年間，由於2015年是特別溫暖的夏天，因此導致冰帽更是明顯的縮小。

報導中也提到，北極的海冰正在一步步的消失當中，並且每10年的融化速度更快，席瑞茲也提及，雖然知道結局即將到來，但人類仍然無法為此做好充分的準備，「氣候變化是非常現實的，正如長期以來所預期的，北極的冰帽正在緩慢的瓦解」。

北極 NASA 加拿大 暖化

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