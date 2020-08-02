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靠4具降落傘 美載人太空船「飛龍奮進號」今將降落海面
今年5月底搭載太空探索技術公司（SpaceX）的「獵鷹九號」火箭和「飛龍號」太空船抵達國際太空站的兩名美國太空人，預定在美東時間2日下午2時40分返回地球，屆時「飛龍奮進號」（Dragon Endeavour）太空船將降落在墨西哥灣海面，這將是在相隔45年後，美國載人太空船再度降落在海面。
美國太空總署（NASA）的兩位資深太空人赫利（Doug Hurley）和貝肯（Bob Behnken）若完成降落任務，將證明美國再度有能力把太空人送上太空後再折返。美國在2011年將太空梭除役後，曾失去這項能力。
NASA和其民間合作夥伴SpaceX選擇讓太空人降落在海面，而且為了遠離颶風伊塞亞斯（Hurricane Isaias）的路徑，將降落地點從佛州東岸移到西岸。等候回收「飛龍奮進號」太空船的船隻被指示前往佛州西岸的墨西哥灣等候。
太空任務控制人員將緊盯風浪狀況和最新的氣象預報，再下達最後的重返指令。
收到指示的「飛龍奮進號」將點燃推進器離開軌道，以高速重返地球。起先以每秒幾公里的速度，接著在「飛龍奮進號」通過大氣層時，有護甲的底部溫度將高達攝氏2000度。
「飛龍奮進號」將靠降落傘降落海面，在太空船仍在以大約時速560公里移動時，將在5500公尺高空放出拖靶，接著在1800公尺高空放出四具主要降落傘，之後，太空船將溫和地降落海面。
這是美國載人太空船闊別45年後再度降落海面，上一次是「阿波羅號」（Apollo）太空船在與蘇聯聯合號（Soyuz）太空船接合後，重返太平洋。
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