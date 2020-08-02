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日本涉綁架少女賣淫疑犯自殺警方急結案 一本名冊令社會噤聲

香港01 / 朱利安
在2003年7月12日，日本東京4名小學六年級女學生被人綁架，其中1人後來成功逃出及報警，疑犯最後卻在警方到場前「自殺」身亡。圖／YouTube
在2003年7月12日，日本東京4名小學六年級女學生被人綁架，其中1人後來成功逃出及報警，疑犯最後卻在警方到場前「自殺」身亡。圖／YouTube

社會上許多轟動一時重大案件，經常都因欠線索追查而變成懸案。日本東京一宗發生在2003年的綁架案，卻由疑犯「自殺」後人人談論的新聞焦點，慢慢成為社會聞之色變的禁忌話題，其中更有指案件涉及日本上流權貴，才導致警方要匆匆結案。

台灣YouTube頻道「AEchannel」早前拍片講述在轟動一時的「小天使事件」，從網上資料歸納案情和警方調查過程。據影片介紹，在2003年7月12日，東京4名小學六年級女學生被疑犯吉里弘太郎綁架，其中1名少女數天後成功逃出住宅及報警，當地警方隨即根據情報，救出其餘3名少女，只剩吉里卻已死於屋內。

由於警方在吉里家中搜出超過1000盒錄影帶，以及1本列有2000多個姓名的名冊，吉里也被指控暗中經營一間名為「小天使」的賣淫場所，當中牽涉未成年少女。警方在調查初期，更曾向傳媒透露名冊中不乏著名醫生、律師和政治家，令案件迅速成為社會輿論焦點。

令人驚訝的是，日本警方後來口風急轉，以吉里已畏罪自殺為由草草結案，並稱「顧客名冊」內大多為假名，決定不再追查。吉里的死和其他案情存在眾多疑點，加上警方前後不一的說法，引起全國嘩然。然而，日本傳媒很快便對案件隻字不提，背後原因竟與一名自由記者離奇死亡，以及4名受害少女等案件證人的言行有關，導致案件至今在網上仍有不少對於名冊內容的揣測。

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文章授權轉載自《香港01》

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