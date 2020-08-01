搬家找出「蓮花詩字粉色瓷瓶」 專家鑑定「乾隆古物」千萬售出
中國文化有上千年歷史，若是能找出古代的珍品，勢必能以賣出相當好的價錢。一對從事供應商的夫妻因為搬家的緣故，請古董專家來家中搜尋值錢的東西，未料一對題有詩詞的粉色蓮花瓷瓶卻被古董專家看中，確定這對瓷瓶是18世紀中國乾隆皇帝的古物，事後瓷瓶也被一位中國收藏家以32.4萬英鎊（新台幣約1175萬元）的價格競標獲得。
根據「每日郵報」報導，這對夫妻在1950年繼承了這對「蓮花詩字粉色瓷瓶」，並將它們放在壁爐上70年未動，直到搬家時叫來古董專家，才意外揭開這對瓷瓶的真面目，古董專家福雷斯特（Forrest）表示這對瓷瓶可以追溯至18世紀中國乾隆皇帝統治時期。
這對瓷瓶瓶身有蓮花花朵裝飾，以扭曲的渦旋軸相連，而上面刻有乾隆皇帝的御詩，1758年乾隆皇帝創作了這首詩，福雷斯特表示乾隆皇帝是最偉大的藝術品收藏家之一，這對瓷瓶可能由他委託創作，從複雜的瓶身設計、琺瑯彩繪裝飾、古詩題詞就能反映這一點。
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