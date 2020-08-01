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封城買不到酒 印度20人飲「消毒酒精」解癮、9人慘死

香港01 / 李納德
7月29日，當地居民在印度海得拉巴排隊等待接受新冠病毒檢測採樣。 新華社
7月29日，當地居民在印度海得拉巴排隊等待接受新冠病毒檢測採樣。 新華社

新冠肺炎疫情席捲全球，印度是其中一個重災區，累計確診人數破百萬，當地安德拉邦日前發生震驚全國的慘劇！因為封城關係，安德拉邦商店要全數關閉，一些酒癮重的市民因無酒飲，竟以用消毒雙手的消毒酒精「頂癮」，至少有20人飲後中毒，9人死亡。當地警方正調查死傷者是單單飲用酒精，還是混入了其他化學品，又扣押了當地商店的酒精化驗。

當地傳媒報道，事件發生於在安德拉邦普拉喀桑縣（Prakasam）的Kurichedu鎮，因疫情關係已封城10天，餐廳商店大多關閉，部分人難忍沒有酒喝的日子，竟然將用作於消毒雙手的消毒酒精當酒飲。

事件中有3名死者是乞丐，有2人曾經在該區的寺廟行乞，星期四（30日）晚2人胃部出現燒灼感覺，1個人即時死亡，另1人獲送院搶救，惜亦告不治。另有1名28歲死者在酒中混入消毒酒精，飲用後昏迷，在送院逾中身亡。

至31日凌晨，安德拉邦再有6人因飲用消毒酒精被送院，全數不治，事件中的9名死者年齡介乎25至60歲。當地警方正調查事件，並調查是否尚有其他市民因飲用消毒酒精而送院。

當地警察局長Siddharth Kaushal下令全面徹查事件，又在區內商店扣押所有消毒酒精進行化學分析，警方目前正釐清死者們是單單飲用消毒酒精，還是混入了其他化學品而致命。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

印度 酒精 新冠肺炎 醫護人員

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