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醫護罷工沒人開刀 辛巴威醫師：1晚7嬰兒走了…

世界日報 / 編譯中心 / 綜合30日電
醫護罷工無人開刀，醫師悲痛PO七嬰遺體照，「一個晚上都走了」。 圖取自每日郵報
醫護罷工無人開刀，醫師悲痛PO七嬰遺體照，「一個晚上都走了」。 圖取自每日郵報

新冠肺炎疫情持續延燒，非洲醫護人員7月初發起罷工示威，要求政府給予更好的待遇和裝備，但也造成醫院人力短缺。有醫生PO出7個嬰兒因無法獲得即時醫療，在同一天晚上死亡的照片，令人鼻酸。

疫情在非洲至今造成87萬人確診、1.9萬人死亡。世衛組織指出，非洲面臨的難題除了醫療系統資金匱乏，還有上千位醫護人員染疫。包括奈及利亞、辛巴威、獅子山共和國、剛果等國的醫護人員7月初開始發起罷工，要求政府給予足夠的個人防護裝備以及提高薪資待遇。

每日郵報報導，辛巴威哈拉雷中央醫院服務的臨床醫師在推特表示，因醫護人員不足，導致母體開刀得太晚，有七個嬰兒於27日晚夭折；照片中七個孩子被用綠色包巾包裹，放在架上排成一列。

醫生沉痛說，這些悲劇每天都上演，但他們束手無策，這無論對家庭或是初出茅廬的年輕醫生，都是一種折磨。除了人力，藥品和輸血用血液不足也讓他們無法平安地把寶寶接生下來。

辛巴威目前處於2級封鎖狀態，超過2800例確診病例，並有41例死亡。辛巴威為遏制病毒傳播而採取的封鎖措施，加劇該國的經濟和政治危機。政府預計今年經濟將萎縮4.5%，而6月年度通脹率將飆升至785%。

醫護人員 辛巴威 非洲

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