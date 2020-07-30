這5個國家：環境衛士生命最無保障

越來越多的環境捍衛者遭到謀殺。根據總部位於倫敦的NGO組織--「全球見證」（Global Witness）的最新報告，僅在2019年就有212名土地和環境捍衛者被殺害，比2018年的164名受害人數增加了30％。其中，大約40％是原住民和傳統土地所有者。

超過三分之二的謀殺發生在拉丁美洲。其中哥倫比亞以64起位居榜首，原因是哥倫比亞政府與哥倫比亞革命武裝力量（FARC）2016年達成的和平協議未能得到執行。和平協議要求保護農民的種植業從古柯過度到可可，從而減少可卡因的產量。

此類謀殺案呈總體上升趨勢。《自然》雜志2019年發表一項研究的數據顯示，從2002年到2017年的15年中，有1558多名環境捍衛者被殺害，每周受害者人數從兩人增加到了4人。

英國薩塞克斯大學（University of Sussex）環境正義研究專家曼頓（Mary Menton）是該報告的作者之一。她對德國之聲說，如果由於未能得到報告或者進一步調查，真實的謀殺數字翻倍，她也「不會感到驚訝」。曼頓同時表示，只有10％的犯罪者遭到起訴。

全球見證組織的活動人士考克斯（Rachel Cox）說，隨著全球消費需求上升，因為土地資源稀缺而引發的沖突日益加劇，原住民和傳統社區的領導人不得不挺身而出保護自己的土地。她指出，「原住民極易受到攻擊」。這些少數族裔抵制采礦、伐木和商用農業入侵的家園。但謀殺只是冰山一角。考克斯說：「越來越多的環境捍衛者因為他們從事的工作而遭到襲擊、入獄或者污名。」

以下是2019年環境捍衛者死亡率最高的5個國家。

1.菲律賓

菲律賓是2018年環境捍衛者死亡人數最多的國家，2019年又增加了至少 46人。在杜特爾特執政的頭幾年，對環境捍衛者的謀殺率上升了53％，回升到全球最高水平。26起謀殺案與商用農業項目有關，居世界第一位。

環境倡議組織卡裡卡珊人類環境聯盟（Kalikasan People's Network for the Environment）的杜爾切（Leon Dulce）說，「由於政府以新冠疫情後經濟復蘇為名而擴大采礦和伐木，我們正面臨更多的暴力。」杜特爾特總統還利用嚴厲的反恐法，將活動人士定義為犯罪分子予以鎮壓。

由於對棕櫚油產業和商用農業的持續反對，南部棉蘭老島仍是高危區， 2019年就有19起與環境有關的謀殺事件。

報告說，菲律賓極易遭受氣候變化影響，特別是台風的襲擊，因此特別需要這些對環境破壞的抵抗。

2.巴西

巴西總統博爾索納羅竭力推動在亞馬遜地區擴大采礦和商用農業規模，使得原住民進一步面臨氣候危機。尤其是2018年至2019，原住民地區的森林砍伐率增加了74％。在巴西，去年有24名土地捍衛者被殺害，90％發生在亞馬遜地區。

巴西政府於2019年提出了一項充滿爭議的法案，將原住民地區的商業采礦合法化。

曼頓說，博爾索納羅本人也通過仇恨言論「煽動針對原住民權益捍衛者的暴力」。

據報道，去年6月，數十名身著軍裝的礦工入侵了亞馬遜的瓦賈皮（Wajapi）部落領地，刺殺了其中一名原住民領導人。

3.墨西哥

2019年，墨西哥有18名土地和環境捍衛者被殺，比上一年增加了4名。其中包括60歲的科魯斯（Otilia Martínez Cruz）和她20歲的兒子格雷戈裡奧（Gregorio Chaparro Cruz）。2019年5月1日，因試圖阻止在祖祖輩輩居住的塞拉馬德雷山脈的非法砍伐，他們在家門口被刺身亡。

2019年2月20日，土地捍衛者索伯蘭尼斯（Samir Flores Soberanes）也在自家房屋外被槍殺。此前一天，反對煤礦和天然氣開采的原住民環保主義者薩米爾（Samir）也被殺害。

4.羅馬尼亞

歐洲很少見到環境捍衛者被殺害的案件，但2019年有兩名與非法伐木行為作鬥爭的護林員遇害，分別為37歲的波普（Liviu Pop）與50歲的戈契瓦亞（Raducu Gorcioaia）。

羅馬尼亞擁有歐洲最大的原始森林，被譽為「歐洲之肺」。但是，綠色和平組織稱，羅馬尼亞原始森林正在以大約每小時3公頃的速度在退化。

這主要是由那兩位護林員反對的「森林黑手黨」造成的。全球見證報告指出，他們被殺死之前，收到數百種威脅和攻擊。

盡管數千人於2019年末在羅馬尼亞首都布加勒斯特和全國各地游行示威，反對非法伐木並要求調查謀殺事件，但至凶手至今逍遙法外。

5.洪都拉斯

洪都拉斯的環境捍衛者被謀殺數量從2018年的4人上升到2019年的14人。

2016年，洪都拉斯環保主義者、反對在家鄉修建水庫大壩的原住民領導人卡塞雷斯（Berta Caceres）在獲得聲譽卓著的戈德曼（Goldman）環境獎僅僅數月之後，遭到殘忍殺害。自此以後，對環境捍衛者尤其是婦女活動人士的致命襲擊呈上升趨勢。

中美洲女權倡議捍衛者（Mesoamerican Initiative of Women Human Rights Defenders）組織的洛佩斯（Marusia Lopez）說，婦女在與意欲剝奪自己土地的采礦公司和犯罪集團的鬥爭中發揮了重要的領導作用。該組織記錄了2017年至2018年間針對這些女性環境捍衛者的1233起襲擊。

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