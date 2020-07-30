NASA發射毅力號 探測火星古老生命跡象
美國國家航空暨太空總署（NASA）今天將發送火星探測器「毅力號」（Perseverance），試圖尋找火星上可能擁有的古老微生物生命跡象。
法新社報導，毅力號將搭乘擎天神5號火箭（United Launch Alliance Atlas V rocket）升空，預定台北時間今晚7時50分從佛羅里達卡納維爾角發射。
如果一切按計畫順利進行，毅力號將於2021年2月18日抵達火星，成為1997年以來第5個降落火星的探測器。目前為止，毅力號與4個「前輩」都是美國製。中國的「天問」火星探測任務上週發射第一枚火星探測器，預定明年5月前抵達火星。
若都能成功著陸，則明年火星上將有3個持續活動的探測器，包括NASA先前的「好奇號」（Curiosity）。好奇號自2012年降落火星，已經在火星上往返23公里的路程。
改良自好奇號的毅力號有1噸重，相當於一部小休旅車，裝載19支攝影機及2支麥克風，有望為人類首度收錄到火星的聲音。毅力號擁有一隻2米長的機械手臂，是由小型核能發電機帶動運轉。
此外，伴隨毅力號的還有一架1.8公斤重的無人直升機，要在大氣密度僅約地球1%的火星飛行。
毅力號主要任務是探尋火星上古生命的跡證。科學家們相信，30多億年前的火星較今日溫暖許多，有河流與湖泊，環境條件可能衍生出簡單型態的微生物。至於火星為何變成如今眾所週知的寒冷與貧瘠世界，原因尚未完全清楚。
毅力號所可望創下的其他「第一次」，是要鑽探蒐集大約30顆完整的火星岩心，並放置在試管中，交給日後美歐聯合進行的任務。
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