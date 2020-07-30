快訊

翰林出版社爆商業間諜 調查局搜索約談三人

前台中市議長驚傳全家鉛中毒 妻子、兒女3人住院中

提名多不見得勝 艾美獎HBO機會大

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

艾美獎提名名單，HBO或成最大贏家。媒體分析，由於評審對Netflix期待高，即使入圍獎項破紀錄，卻不易拿獎，反而入圍數緊追在後的HBO可能成為最大贏家。影評部落客則分析，由於種族議題，今年入圍的作品和入圍演員也呈現多元化。

 

HBO可能是最大贏家

《Indie Wire》分析，Netflix拿下160項提名創下歷史紀錄，但緊追在後的HBO可能會是最大贏家，原因在於Netflix就像「優秀的學生」，被寄與厚望，拿下一堆提名，因此評比標準會更高，反而不容易獲獎。而HBO由於已經結束《權力遊戲》系列，從零開始，因此評審對其不像對Netflix寄與厚望，因此更可能拿下獎項。

 

舉例而言，Netflix雖然總提名數多，但單部作品的提名數卻可能不及HBO，如Netflix獲得最多提名的犯罪驚悚劇《黑錢勝地(Ozark)》雖獲得18項提名，但HBO光是改編DC的劇集《守護者 (Watchmen)》就拿下26項提名。

 

入圍多元化

另外，除了Netflix和HBO爭霸戰，多家串流平台也首度登上提名名單。CNN報導，由於《權力的遊戲》完結，因此Disney+的星際大戰番外篇《曼達洛人》、蘋果TV推出的職場劇《晨間直播秀》趁勢而入，首度登上艾美獎提名。另外，幾家傳統電視台推出的熱門網路劇依舊表現不俗，如NBC的奇幻喜劇《良善之地(The Good Place)》拿下16項提名，ABC的《喜新不厭舊(Black-ish)》也榜上有名。

 

劇評部落客理查表示，由於種族議題熱門，今年的提名名單也呈現多元化，多名亞裔、非裔人士都提名上榜，如加拿大籍韓裔演員吳珊卓、美籍非裔演員千黛雅等。

【更多精采內容，詳見

直播

延伸閱讀

不敵疫情 艾美獎頒獎典禮改線上舉辦

獲艾美獎3項提名 喬丹紀錄片《最後之舞》寫新猷

艾美獎入圍揭曉！漫威英雄、星際大戰影集獲提名

Netflix挾這些優勢 分析師：股價上看1000美元

相關新聞

醫護罷工無人開刀 醫師悲痛PO七嬰遺體照：一個晚上都走了

新冠肺炎疫情持續延燒，非洲醫護人員七月初發起罷工示威，要求政府給予更好的待遇和裝備，但也造成醫院人力短缺。有醫生PO出7個嬰兒因沒法獲得即時醫療，在同一天晚上死亡。 新冠疫情在非洲至今造成87萬

沒有啤酒節的慕尼黑 這個夏天怎麼過

夏季對於巴伐利亞的露天啤酒館來說是旺季。今年在疫情的陰影之下，慕尼黑啤酒節取消，酒館營業受限制，這個夏天還能不能「熱」起來？

明尼蘇達州立大學研究：通風良好教室 僅能濾10%病毒

明尼蘇達州立大學(Minnesota College)科學與工程學院的最新研究顯示，即使一間通風良好的教室，也僅能過濾掉10%的病毒，剩下的病毒大多留在牆面及其他物體表面上；此外，通風口的設置才是過濾病毒的關鍵。

同月同日生當好姐妹…菲傭診斷出腦瘤 新加坡僱主為她籌藥費

雖然外傭和僱主只是僱傭關係，但一同生活可能建立如同家人的情意。新加坡一名僱主發現來自菲律賓的外傭在帶小孩上學時，在熟悉的環境竟然迷路，檢查後發現外傭患上腦癌。女傭和僱主十分有緣份，兩人同月同日生日，同是單親媽媽，因此僱主決定一定要幫助女傭，為她在眾籌網站籌款，希望待女傭的情況穩定下來，讓她盡快回菲律賓與家人團聚。

哪裡有需要被餵飽的人 米其林大廚的「世界中央廚房」就去哪

新冠病毒(COVID-19)在西班牙爆發前一個月，我才在知名的探險節目”Planeta Calleja”裡認識了José Andrés這位西班牙裔的美國籍名廚。（後文簡稱其姓Andrés。）身為瘋狂探險家的節目主持人隨著Andrés的腳步飛到波多黎各

曾染疫印度企業主改裝辦公室 免費接納貧苦病患

印度一名罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）並痊癒的企業主，把他的辦公室改裝成可容納85張病床的收容設...

人跡罕至的亞馬遜雨林何以成為疫情重災區？

在確診個案總數位居全球第二的巴西，被疫情肆虐的不僅僅是人口密集的大都市，還有幅員遼闊的亞馬遜河沿岸的城鎮。歷史上，這片肥沃的土壤一次次被殖民者、掠奪者侵犯，帶來暴力、傳染病以及死亡。而新冠病毒入侵之下，原住民在看似無法滲透的雨林深處，再一次成為疫情的犧牲者。

大貓回來了？全球瀕危野生虎的「2022翻倍復甦」之路

「野生大貓的十年養成計畫，終於看見保育曙光？」每年7月29日的「世界老虎日」，是為了呼籲大眾保護瀕危的野生虎。作為貓科動物中的老大、主子中的主子，野生虎數量在過去半世紀出現雪崩式下滑。但就在今年的世界老虎日前後，大貓保育卻接續傳來了好消息。除了世界自然基金會的「TX2」翻倍計畫似乎已見成效，泰國當局更在世界老虎日的前一天，釋出了一張年輕野生虎在泰國西部森林覓食的罕見照片。

影／海浪侵蝕地基 澳洲「海景第一排」豪宅陷坍塌危機

澳洲新南威爾省一處社區的海岸豪宅地基遭大浪侵蝕掏空，房屋本體可能倒塌落入海中，迫使居民必須撤離家園。地球科學專家更警告，...

高階藝術市場依舊熱絡 林布蘭自畫像5.6億落槌

荷蘭17世紀畫家林布蘭一幅自畫像今天在蘇富比虛擬拍賣會中，以1450萬英鎊（約新台幣5億6000萬元）價格落槌，翻新這位...

休眠億年海底微生物 日科學家成功喚醒

日本科學家不只發現最古老的微生物，甚至成功「喚醒」休眠超過億年的微生物，並讓其生長、繁殖。據日本科學家29日公佈的研究顯示，在南太平洋深海域發現休眠超過億年的微生物，其所在環境一般生命難以生存，但最終卻能被科學家喚醒且正常生長，學界認為，這說明部分微生物是沒有「時間與空間觀念」，此發現也可有助於在火星等地方尋找生命體。

澳洲最慘野火季…30億動物受影響 專家籲：減少碳排放

「這是當代歷史上，最嚴重的野火災難之一。」從去年末到今年初，澳洲逾11萬平方公里的灌木與森林受到野火肆虐，一份由世界自然基金會（WWF）委託進行的研究估計，這段期間有近30億動物被迫遷或是死亡。參與研究的專家呼籲，唯有減少碳排放，限制全球氣溫的上升，才能避免悲劇持續發生。

熱門新聞

哪一個防疫股比它強？伊士曼柯達三天飆漲2,000%

Fed維持利率近於零允諾支撐經濟 美股收紅道瓊漲160點

餐廳被炸到剩骨架！日本福島縣驚傳爆炸 1死17人受傷

防中國侵台 美眾議員提案：授權總統動武護台、美台總統互訪

4科技巨頭駁斥壟斷 臉書CEO脫稿演出 甩鍋蘋果、谷歌

美國四大科技巨頭同受國會拷問 為何獨缺微軟？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。