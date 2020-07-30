提名多不見得勝 艾美獎HBO機會大

艾美獎提名名單，HBO或成最大贏家。媒體分析，由於評審對Netflix期待高，即使入圍獎項破紀錄，卻不易拿獎，反而入圍數緊追在後的HBO可能成為最大贏家。影評部落客則分析，由於種族議題，今年入圍的作品和入圍演員也呈現多元化。

HBO可能是最大贏家

《Indie Wire》分析，Netflix拿下160項提名創下歷史紀錄，但緊追在後的HBO可能會是最大贏家，原因在於Netflix就像「優秀的學生」，被寄與厚望，拿下一堆提名，因此評比標準會更高，反而不容易獲獎。而HBO由於已經結束《權力遊戲》系列，從零開始，因此評審對其不像對Netflix寄與厚望，因此更可能拿下獎項。

舉例而言，Netflix雖然總提名數多，但單部作品的提名數卻可能不及HBO，如Netflix獲得最多提名的犯罪驚悚劇《黑錢勝地(Ozark)》雖獲得18項提名，但HBO光是改編DC的劇集《守護者 (Watchmen)》就拿下26項提名。

入圍多元化

另外，除了Netflix和HBO爭霸戰，多家串流平台也首度登上提名名單。CNN報導，由於《權力的遊戲》完結，因此Disney+的星際大戰番外篇《曼達洛人》、蘋果TV推出的職場劇《晨間直播秀》趁勢而入，首度登上艾美獎提名。另外，幾家傳統電視台推出的熱門網路劇依舊表現不俗，如NBC的奇幻喜劇《良善之地(The Good Place)》拿下16項提名，ABC的《喜新不厭舊(Black-ish)》也榜上有名。

劇評部落客理查表示，由於種族議題熱門，今年的提名名單也呈現多元化，多名亞裔、非裔人士都提名上榜，如加拿大籍韓裔演員吳珊卓、美籍非裔演員千黛雅等。

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