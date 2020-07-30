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醫護罷工無人開刀 醫師悲痛PO七嬰遺體照：一個晚上都走了

聯合新聞網 / 綜合報導
辛巴威醫護匱乏，新生兒得不到適切醫療而死亡。圖取自每日郵報
辛巴威醫護匱乏，新生兒得不到適切醫療而死亡。圖取自每日郵報

新冠肺炎疫情持續延燒，非洲醫護人員七月初發起罷工示威，要求政府給予更好的待遇和裝備，但也造成醫院人力短缺。有醫生PO出7個嬰兒因沒法獲得即時醫療，在同一天晚上死亡。

新冠疫情在非洲至今造成87萬人確診、1.9萬人死亡。世衛組織指出，非洲面臨的難題除了醫療系統資金匱乏，還有上千位醫護人員染疫。包括奈及利亞、辛巴威、獅子山共和國、剛果等國的醫護人員七月初開始發起罷工，要求政府給予足夠的個人防護裝備以及提高薪資待遇。

每日郵報報導，在辛巴威哈拉雷中央醫院（Harare Central Hospital）服務的臨床醫師彼得（Dr Peter Magombeyi）在推特PO出一張照片，有七個嬰兒由於無法得到即時適切的醫療，在27日晚上不幸夭折。七個孩子被用綠色的包巾包裹放在架上排成一列，畫面讓人看了相當心酸。

醫師表示，醫護人員不足，導致母體開刀的太晚，有兩名媽媽子宮破裂需要及早動手術，不過無人可操作，使得孩子死於產道中。

醫生沉痛地說，這些悲劇每天都在面前上演，但他們束手無策，只能眼睜睜看著孩子死去，這無論對家庭或是初出茅廬的年輕醫生，都是一種折磨。除了人力，藥品和輸血用血液不足也讓他們無法平安地把寶寶接生下來。

辛巴威目前處於2級封鎖狀態，超過2800例新冠肺炎確診病例，並有41例死亡。辛巴威為遏制冠狀病毒傳播而採取的封鎖措施，加劇了該國的經濟和政治危機。政府預計今年經濟將萎縮4.5%，而6月年度通脹率將飆升至785%。

醫護人員 辛巴威 新冠肺炎 非洲 疫情

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