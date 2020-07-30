明尼蘇達州立大學研究：通風良好教室 僅能濾10%病毒

明尼蘇達州立大學(Minnesota College)科學與工程學院的最新研究顯示，即使一間通風良好的教室，也僅能過濾掉10%的病毒，剩下的病毒大多留在牆面及其他物體表面上；此外，通風口的設置才是過濾病毒的關鍵。

該校機械工程系助理教授，同時也是該研究的共同領導人洪嘉榮(Jiarong Hong，以下均音譯)說：「這是我們首次對室內空間的變數進行定量風險評估，一直以來都有許多人在討論室內空間的感染風險，卻沒有人提出確切數據；我們使用精確量測方法，模擬動態流體，計算出定量的風險。」

這項研究被公布在arXiv.org論文網站上，研究團隊將八名無症狀染疫者，分別讓他們待在電梯、教室和超市三種室內空間，以不同程度的通風和社交安全距離進行模擬，模擬情境包括在電梯內肩並肩站著、教室內的座位間隔、以及超市內人們相鄰的距離。

研究結果指出，良好的通風環境可以隔絕掉一些病毒，但病毒微粒仍會殘留在物體表面上；舉例來說，一名無症狀染疫者在講台上持續說話50分鐘，模擬老師在學校授課的情形，發現帶有病毒的氣體分子只有10%被過濾掉，剩下的大多殘留在牆壁上。

該研究另一名共同作者楊索(Suo Yang)說：「我們使用非常強的通風系統，以為這樣能過濾更多空氣分子，但結果只有10%，這真的是非常小的數字。」

楊索指出：「通風區域會形成幾個空氣的渦流，氣體分子就會一直在渦流中持續旋轉，當氣體分子碰撞到牆壁，他們就會黏在牆壁上；但基本上氣體分子是被困在渦流當中的，這使他們很難接觸到通風口被排出。」

此外，研究團隊透過讓感染者站在通風口正下方說話的實驗發現，病毒散播的數量明顯減少許多，因此通風口設置的位置相當很重要；研究團隊表示，正確的通風設計能降低病毒在教室、電影院、以及其他能容納群眾的大型室內場所。