快訊

餐廳被炸到剩骨架！日本福島縣驚傳爆炸 1死17人受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

同月同日生當好姐妹…菲傭診斷出腦瘤 新加坡僱主為她籌藥費

香港01 / 向樂高
今年6月楊女發現Sheryll表現不妥於是帶她到醫院檢查，被診斷出患上中樞神經系統淋巴瘤，並在3天內已被轉送至ICU。 圖擷自Give.Asia
今年6月楊女發現Sheryll表現不妥於是帶她到醫院檢查，被診斷出患上中樞神經系統淋巴瘤，並在3天內已被轉送至ICU。 圖擷自Give.Asia

雖然外傭和僱主只是僱傭關係，但一同生活可能建立如同家人的情誼。新加坡一名僱主發現來自菲律賓的外傭在帶小孩上學時，在熟悉的環境竟然迷路，檢查後發現外傭患上腦瘤。女傭和僱主十分有緣份，兩人同月同日生日，同是單親媽媽，因此僱主決定一定要幫助女傭，為她在眾籌網站籌款，希望待女傭的情況穩定下來，讓她盡快回菲律賓與家人團聚。

該名僱主是39歲的楊思欣，女傭是來自菲律賓、34歲的Cayabyab Sheryll Dela Cruz（Sheryll），她是楊第一個請的外傭。楊思欣受訪時表示，去年8月Sheryll到她的家工作，主要負責照顧3歲兒子及處理家務。楊女指，她和Sheryll是同月同日生，因此視對方為好姐妹，而且二人也是單親媽媽，「我就因為也有照顧孩子的經驗，所以才聘請她的」。

Sheryll身體一直如常，直至今年6月中，她開始經常感到很疲累，右腿有點麻木並且疼痛，楊女曾帶Sheryll到當地診所看醫生，但醫生指她可能只是肌肉酸痛。不過有一次Sheryll帶孩子去托兒所，兩個半小時後竟發短訊給僱主說忘了怎麼去托兒所，楊女以為女傭說謊，於是去找他們，並叫Sheryll繼續帶兒子回家，自己跟在後面監視，結果發現Sheryll在巴士轉車站走了一小時，都無法找到回家的方向，楊女知道Sheryll有不妥於是帶她到醫院檢查。

檢查後Sheryll被診斷患上中樞神經系統淋巴瘤（CNS Lymphoma），更因健康狀況惡化，3天內已被轉送至ICU。楊思欣指，Sheryll的醫療費用非常昂貴，「前兩個星期的藥費已高達7萬新加坡元（約39萬港元），保險公司最多只能賠1.5萬元（約8.5萬港元），她住院已經接近4星期，醫藥費估計達15萬新加坡元（約84萬港元）」，同時亦因為大腦腫脹，目前無法將她轉移回菲律賓接受治療。楊思欣指，由於她只是單親媽媽，無力承擔高昂的醫療費用，因此只好在籌集平台「Give.Asia」為Sheryll籌集醫藥費。

7月17日為楊女和Sheryll兩人共同的生日，因此楊女特地買了生日氣球到醫院替Sheryll慶生，並在醫院開視像，讓Sheryll在菲律賓的家人得知她的情況，楊思欣現在最大的希望是Sheryll的情況穩定下來，能盡快回菲律賓家鄉與家人團聚。

延伸閱讀：

錄亡母遺言玩具熊被盜　死侍Ryan Reynolds助加拿大女懸賞尋熊

金剛芭比│越爆肌美女日操6小時　懶理被嘲「man過男人」只想獲獎

文章授權轉載自《香港01》

菲律賓 新加坡

延伸閱讀

專屬大人的味道？ 網點名小孩不吃的「三魔王」 長大反超愛

安卓和蘋果電力剩1%完全不同！網：這牌手機直接死亡30秒

CP值最高的乾拌麵首選 網一致：只推這個沒有其他

比門還高！巨無霸竹筍 網友全驚呆：是裝置藝術吧？

相關新聞

哪裡有需要被餵飽的人 米其林大廚的「世界中央廚房」就去哪

新冠病毒(COVID-19)在西班牙爆發前一個月，我才在知名的探險節目”Planeta Calleja”裡認識了José Andrés這位西班牙裔的美國籍名廚。（後文簡稱其姓Andrés。）身為瘋狂探險家的節目主持人隨著Andrés的腳步飛到波多黎各

同月同日生當好姐妹…菲傭診斷出腦瘤 新加坡僱主為她籌藥費

雖然外傭和僱主只是僱傭關係，但一同生活可能建立如同家人的情意。新加坡一名僱主發現來自菲律賓的外傭在帶小孩上學時，在熟悉的環境竟然迷路，檢查後發現外傭患上腦癌。女傭和僱主十分有緣份，兩人同月同日生日，同是單親媽媽，因此僱主決定一定要幫助女傭，為她在眾籌網站籌款，希望待女傭的情況穩定下來，讓她盡快回菲律賓與家人團聚。

明尼蘇達州立大學研究：通風良好教室 僅能濾10%病毒

明尼蘇達州立大學(Minnesota College)科學與工程學院的最新研究顯示，即使一間通風良好的教室，也僅能過濾掉10%的病毒，剩下的病毒大多留在牆面及其他物體表面上；此外，通風口的設置才是過濾病毒的關鍵。

曾染疫印度企業主改裝辦公室 免費接納貧苦病患

印度一名罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）並痊癒的企業主，把他的辦公室改裝成可容納85張病床的收容設...

人跡罕至的亞馬遜雨林何以成為疫情重災區？

在確診個案總數位居全球第二的巴西，被疫情肆虐的不僅僅是人口密集的大都市，還有幅員遼闊的亞馬遜河沿岸的城鎮。歷史上，這片肥沃的土壤一次次被殖民者、掠奪者侵犯，帶來暴力、傳染病以及死亡。而新冠病毒入侵之下，原住民在看似無法滲透的雨林深處，再一次成為疫情的犧牲者。

大貓回來了？全球瀕危野生虎的「2022翻倍復甦」之路

「野生大貓的十年養成計畫，終於看見保育曙光？」每年7月29日的「世界老虎日」，是為了呼籲大眾保護瀕危的野生虎。作為貓科動物中的老大、主子中的主子，野生虎數量在過去半世紀出現雪崩式下滑。但就在今年的世界老虎日前後，大貓保育卻接續傳來了好消息。除了世界自然基金會的「TX2」翻倍計畫似乎已見成效，泰國當局更在世界老虎日的前一天，釋出了一張年輕野生虎在泰國西部森林覓食的罕見照片。

影／海浪侵蝕地基 澳洲「海景第一排」豪宅陷坍塌危機

澳洲新南威爾省一處社區的海岸豪宅地基遭大浪侵蝕掏空，房屋本體可能倒塌落入海中，迫使居民必須撤離家園。地球科學專家更警告，...

高階藝術市場依舊熱絡 林布蘭自畫像5.6億落槌

荷蘭17世紀畫家林布蘭一幅自畫像今天在蘇富比虛擬拍賣會中，以1450萬英鎊（約新台幣5億6000萬元）價格落槌，翻新這位...

休眠億年海底微生物 日科學家成功喚醒

日本科學家不只發現最古老的微生物，甚至成功「喚醒」休眠超過億年的微生物，並讓其生長、繁殖。據日本科學家29日公佈的研究顯示，在南太平洋深海域發現休眠超過億年的微生物，其所在環境一般生命難以生存，但最終卻能被科學家喚醒且正常生長，學界認為，這說明部分微生物是沒有「時間與空間觀念」，此發現也可有助於在火星等地方尋找生命體。

澳洲最慘野火季…30億動物受影響 專家籲：減少碳排放

「這是當代歷史上，最嚴重的野火災難之一。」從去年末到今年初，澳洲逾11萬平方公里的灌木與森林受到野火肆虐，一份由世界自然基金會（WWF）委託進行的研究估計，這段期間有近30億動物被迫遷或是死亡。參與研究的專家呼籲，唯有減少碳排放，限制全球氣溫的上升，才能避免悲劇持續發生。

U值媒／匈牙利 莫哈奇鬼節嘉年華

而匈牙利的南方邊境有一個小城鎮「莫哈奇」，在冬末春初，2月的時候，就會舉辦連續六天的鬼節活動。當地人會穿上特殊的服裝，並帶上鬼的面具，還會配備如圖，甩起來會有很大聲響的「玩具」走在路上，為的就是把冬天給趕走。

梵谷最後遺作的場景找到了！他死前幾小時仍在這裡創作

英國廣播公司（BBC）報導，一張明信片揭露知名畫家梵谷（Vincent van Gogh）最後一幅遺作樹根（Tree R...

熱門新聞

哪一個防疫股比它強？伊士曼柯達三天飆漲2,000%

扯！佛州小企業老闆拿美國政府補助1.1億貸款 爽買藍寶堅尼

Fed維持利率近於零允諾支撐經濟 美股收紅道瓊漲160點

吉野家撐不住！疫情重創銷售 今年要關全球150家門市

防中國侵台 美眾議員提案：授權總統動武護台、美台總統互訪

美國四大科技巨頭同受國會拷問 為何獨缺微軟？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。