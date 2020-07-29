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休眠億年海底微生物 日科學家成功喚醒

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
學界發現艱困的洋流深處竟能有微生物頑強存活破億年，這個發現可能對往後在地球外搜尋生命體有所幫助（深海底沉積物示意圖）。(photo from 麻省理工網站圖片截圖)
學界發現艱困的洋流深處竟能有微生物頑強存活破億年，這個發現可能對往後在地球外搜尋生命體有所幫助（深海底沉積物示意圖）。(photo from 麻省理工網站圖片截圖)

日本科學家不只發現最古老的微生物，甚至成功「喚醒」休眠超過億年的微生物，並讓其生長、繁殖。據日本科學家29日公佈的研究顯示，在南太平洋深海域發現休眠超過億年的微生物，其所在環境一般生命難以生存，但最終卻能被科學家喚醒且正常生長，學界認為，這說明部分微生物是沒有「時間與空間觀念」，此發現也可有助於在火星等地方尋找生命體。

破億年的休眠生活

科學權威雜誌Nature日前提出研究，日本科學家在南太平洋深海底的沉積物中發現，疑似從恐龍時代以來就存在的細菌，海洋學家德宏特指出，這些細菌應該是更古老微生物群落的一部份，微生物群落很可能存活於距今1.015億年前。

然而，不僅僅是發現而已，根據《宇宙科學網》報導，日本科學家甚至成功「復活」這些微生物，培養微生物生長、繁殖，說明這些微生物能維持生命跡象長達億年。依照海洋專家分析，這些微生物生存的環境是南太平洋海域下方3700到5700公尺的環流，該處洋流循環詭異莫測，沉積物很難堆積，對微生物來說是很難存活且極度缺乏營養的環境，但這些微生物卻能存活。

有助太空尋找生命體

正因為那麼嚴峻的環境，科學家一開始發現時還認為是分析錯誤、實驗失敗，《英國廣播公司》報導，這樣的發現讓科學家感嘆，海底生物圈中的微生物根本沒有「壽命限制」，而此次的研究結果也意義重大，未來研究太空領域的行星時，也能藉著這次發現的結果，用來推演、尋找可能存在艱困環境中的生命體。

此外，專家德宏特也補充，在現在疫情期間的敏感時期，全球都會更注意病毒相關的議題，但無須擔心這次從古老海床挖出來的微生物，會演變成瘟疫或是疾病大流行，他表示，若這些微生物會產生疾病流行，早就會通過海底鑽探，影響到我們生處的環境。

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太空 疫情 火星

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