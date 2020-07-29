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澳洲最慘野火季…30億動物受影響 專家籲：減少碳排放

台灣醒報 / 記者王安棣╱台北報導
澳洲從去年末到今年初的經歷的野火季，對當地生態衝擊甚鉅。（photo by Bruce Detorres via Flickr, used under CC license）
澳洲從去年末到今年初的經歷的野火季，對當地生態衝擊甚鉅。（photo by Bruce Detorres via Flickr, used under CC license）

「這是當代歷史上，最嚴重的野火災難之一。」從去年末到今年初，澳洲逾11萬平方公里的灌木與森林受到野火肆虐，一份由世界自然基金會（WWF）委託進行的研究估計，這段期間有近30億動物被迫遷或是死亡。參與研究的專家呼籲，唯有減少碳排放，限制全球氣溫的上升，才能避免悲劇持續發生。

野生爬蟲類衝擊最大

《德國之聲》的報導指出，這份由多位當地大學的科學家進行的報告揭露，橫跨近兩年的野火季，使得當地1.43億哺乳類、1.8億鳥類、5100萬蛙類以及25億的爬蟲類受影響。雖然並非所有動物都死於大火，但報告共同作者狄克曼指出，剩餘存活下來的動物「大概也不會多好，」因為它們失去了食物來源、原生棲息地及躲避掠食者的遮蔽物。

根據《衛報》的報導，這個研究結果就算對學者來說，也是十分震驚，狄克曼表示，「這個數字（30億動物）大到難以理解，這幾乎是地球上一半的人口數了。」他也表示，這個研究顯示出大火對澳洲生態多樣性的傷害多大，也顯示人們需要處理氣候危機，以及停止清出土地以作農業或是開發使用。

專家呼籲減少碳排放

早在1980年代末期，澳洲的科學家便不斷警示，若將更多溫室氣體排入大氣層，會增加森林大火的風險。今年3月的一份分析指出，出現會造成澳洲野火的乾旱情況的風險，自1900年至今已成長了超過4倍，且若全球氣溫上升超過前工業化時期達2度，機率將增加8倍。

世界自然基金會的物種保護專家科恩克表示，駭人的森林大火有可能經常發生，「澳洲的破紀錄大火有可能成為新常態，如果我們無法控制全球氣溫上升幅度在攝氏1.5度以內的話，這將僅僅是一個對未來的短暫體驗。」

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澳洲野火 大火 碳排放

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