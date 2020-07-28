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日本藏壽司美味鮪魚由AI判定 活用智慧型手機以剖面攝影判斷品質
大型迴轉壽司業者「藏壽司」於7日對外發表，現已導入了使用AI（人工智慧）分辨鮪魚品質的嶄新系統。此系統將能夠遠端判斷品質，並活用於因新型冠狀病毒感染擴大而變得難以進行的海外採購。另外也有意藉此開拓新的進貨地點。
新系統為透過安裝了專用APP的智慧型手機，拍攝鮪魚的尾巴剖面之後，再由AI將品質以3階段來判定的機制。
根據藏壽司表示，至今為止一直都是由採購負責人員觀看鮪魚尾巴剖面，判斷脂肪的分布狀況及魚肉的緊密狀況。新系統則是由AI掌握4000隻以上的鮪魚數據，以及學習熟練且有鑑定能力採購者的判定方法，與採購負責人員相比判斷的誤差控制在1成。
藏壽司提供的魚類有7成產自海外。然而即使在因冠狀病毒的感染擴大，以致採購負責人員出入境受限的情況下，若是利用新系統則能夠確保一定的品質。
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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
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