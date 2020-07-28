印尼松巴島習俗「綁架新娘」 她被囚6天自殘：感覺快要死了

印尼東部東努沙登加拉省松巴島（Sumba）上有項傳統習俗，男性將心儀對象綁回家，女性只能被迫接受這份關係，又稱為「綁架新娘」，如果女子不從，她們就必須一輩子受到社區的污名化，被貼上恥辱的標籤。近日當地婦女團體譴責「綁架新娘」習俗，在全國強烈抗議下，松巴省領導人簽署了聯合聲明，反對「綁架新娘」這項傳統習俗。

根據《BBC》報導，印尼有名化名為希楚菈（Citra）的女子接受採訪表示，她過去曾被人綁架過，她解釋事情發生於三年前，當時有兩名自稱是政府官員的人與她開會，她對這個會議有些擔憂，但礙於希楚菈對工作的熱情，她將擔心拋在腦後，而一小時後，兩位男子表示會議必須移到別處進行，並邀請希楚菈上他們的車。

希楚菈認為有蹊蹺，堅持自己騎車到下個會議點，當她把鑰匙插入開關準備發動時，突然有一群人抓住她，希楚菈說「他們把我推上車，我無助的踢腳加尖叫，兩個人把我壓倒，我知道發生了什麼」。這群人抓希楚菈是為了將她娶回家，這是當地傳統習俗，儘管婦女團體再三反對，但「綁架新娘」仍在偏遠地區裡發生。

印尼松巴島上傳統習俗「綁架新娘」還存在於偏遠地區。圖擷自 bbc 希楚菈在車內，想辦法通知男友與父母，後來她被人帶到有高頂棚屋頂和實木支柱的傳統房屋內，她表示「很多人在那裡等著，當我到達時對方開始儀式，他們敲響了鑼聲」，希楚菈解釋「在松巴島，人們相信聖水碰到額頭時，你就無法離開房屋」，當時對方將水靠近她的額頭，她拚命反抗，對方甚至勸她，這一切都是出於對她的愛，並試圖說服她接受婚姻。

希楚菈表示，「我哭了，直到嗓子乾了，我不斷用機車鑰匙戳我的肚子直到瘀青，我把頭撞到大木柱上，我想他們明白我不想接受這段婚姻，我希望他們會因為我傷害自己而感到愧疚」，她總共被關了六天，像是對方家中的囚犯，希楚菈說「我每天都在哭，根本不敢睡著，感覺就像我快要死了」。

最後她的家人在婦女團體與村長的協助下，成功與新郎的家人談判，將她釋放出來。婦女權利組織佩魯亞蒂（Peruati）在過去四年中記錄了7起此類新娘綁架事件，並相信在島上偏遠地區發生了更多此類綁架事件。婦女團體負責人塔拉瑙（Aprissa Taranau）說「他們（受害女性）之所以留下來是因為他們別無選擇」。

塔拉瑙接著解釋「那些設法離開的人通常會受到所在社區的污名，她們被貼上了恥辱的標籤，人們說她們現在將無法結婚或生孩子。因此，婦女因為擔心這一點而留下來。」現在希楚菈已經嫁人，並有著一歲孩子。

當地歷史學家弗朗斯（Frans Wora Hebi）痛批，「這種習俗不屬於松巴島豐富的文化傳統的一部分」，婦女團體也強烈譴責。在全國抗議下，松巴省領導人簽署了聯合聲明，反對「綁架新娘」這項傳統習俗。事後希楚菈表示「我對政府正在關注這件事表達感謝，希望不會再有人經歷我發生過的一切」。