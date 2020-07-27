快訊

威力彩史上最高頭獎開出！台北大安、南投兩人平分31.2億

白宮國安顧問歐布萊恩 確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國女記者上鏡「頸部看來有點腫」 眼尖觀眾提醒：快去看醫生

香港01 / 李福源
普賴斯（右）是接獲觀眾的電子郵件指在新聞片段中看到她頸部「有點腫」。圖／Twitter
普賴斯（右）是接獲觀眾的電子郵件指在新聞片段中看到她頸部「有點腫」。圖／Twitter

美國全國廣播公司（NBC）佛羅里達電視台《WFLA》女記者普賴斯（Victoria Price）上月收到一名女觀眾的電子郵件，指出她的頸部「看起來有點腫」，擔心可能是癌症，勸她趕快求醫，經檢查後，普賴斯證實不幸患上了甲狀腺癌。

普賴斯上周五（24日）在推特（Twitter）表示，身為一名記者，自爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情以來就日以繼夜地工作，完全忽視了自身健康情況，直至上月收到觀眾的電郵提醒，該名女觀眾指出，在新聞片段中看到普賴斯頸部「腫腫的」，因為本身曾因頸部出現腫塊後證實患癌，勸普賴斯馬上求醫。

普賴斯聽從建議，結果證實患上了甲狀腺癌，腫瘤更已從頸部開始擴散，有需要盡快動手術，並安排了周一（27日）切除甲狀腺及部分淋巴結。她表示，如果沒有收到提示電郵，恐怕一直不會去求醫，屆時實不敢想像病情會惡化至什麼地步。

普賴斯非常感謝該名女觀眾，同時呼籲公眾注意身體情況，並希望自己完成手術後能在一周內重新投入工作，「對於該名女觀眾，我只是個陌生人，她沒有必要提醒我，但她還做了。這些日子世界變得艱苦，但不要忘記照顧自己和身邊的人。」

網友紛紛留言祝福普賴斯早日康復，「太可怕了！我以後一定會經常檢查脖子」、「很遺憾得知妳患癌，希望妳戰勝病魔」、「那位女觀眾樂於助人，再次印證世間仍有愛」。

頸腫有很多原因，台北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科主治醫生余育霖說，很可能是因為感染，或是甲狀腺造成的腫大，而頸腫是很容易摸到的，尤其容易發生在女生身上；如果在洗澡或是任何時候摸到頸腫，且持續一段時間，最好把每天的變化跟症狀紀錄下來，如果有突然的變化、腫瘤一直沒有消甚至越變越大，或是有任何惡性腫瘤的症狀都要馬上看醫生，以免錯過治療時機。

普賴斯自疫情爆發後便日以繼夜的工作，忽視了自身的健康。圖／Twitter
普賴斯自疫情爆發後便日以繼夜的工作，忽視了自身的健康。圖／Twitter

延伸閱讀：

北京27歲男自拍「挑戰酒駕」影片 1分鐘後發生車禍當場死亡

16人網絡水軍集團冒充央媒記者 敲詐勒索小型企業40多宗

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

日本防衛省首度拍賣汰除裝備進賬百萬 飛行員設備拍出最高價

連軍用水壺都可以拿來賣！7月初日本防衛大臣河野太郎在記者會上表示，本月26日防衛省將首度拍賣自衛隊用不到的裝備，拍賣物品包括運輸機操縱桿及航空自衛隊飛行頭盔、行軍用水壺、便當盒還有各種部隊的徽章，目的就是為了確保財源，以因應財政狀況的嚴峻。

詐騙犯鎖定澳洲中國籍學生 編造綁架戲碼誆親友

澳洲警方在接獲一系列跨國詐騙案通報後，於今天提出警告，現在詐騙集團會假裝成中國當局，向澳洲的中國留學生騙錢，甚至要求學生...

美國女記者上鏡「頸部看來有點腫」 眼尖觀眾提醒：快去看醫生

美國全國廣播公司（NBC）佛羅里達電視台《WFLA》女記者普賴斯（Victoria Price）上月收到一名女觀眾的電子郵件，指出她的頸部「看起來有點腫」，擔心可能是癌症，勸她趕快求醫；經檢查後，普賴斯證實不幸患上了甲狀腺癌。

教男人們如何踢球 德國職業足球圈唯一女教練

德國第四級聯賽的一名教練，一般而言不怎麼引人注目，不過也有例外。德國之聲走訪德國職業足球圈的唯一一名女教練。上任三個月後，她覺得人們的態度有所轉變。

機器人送餐、消毒 日車站防疫新智慧

防疫作為再升級，日本車站成機器人試驗場！日本正將機器人服務擴張至人民的日常生活中，JR高輪Gateway車站引進多項AI機器人，乘客在車上下訂單，出車站後就有機器人送上蕎麥麵、咖啡的服務，還有檢測可疑物品的AI人工智慧及設有自動結帳功能的商店。

奧運5環設計手繪原稿拍賣 630萬元落槌

法國「坎城競標」拍賣公司今天說，現代奧運之父古柏坦（Pierre deCoubertin）設計的奧運5環標誌手繪原稿，在...

硬漢死侍暖心懸賞 幫女子找會說「母親遺言」的玩具熊

一名居住在加拿大的女子，急著找一隻存有過世母親遺言的玩具熊，這隻熊幾天前疑似被偷了；消息一出，在社群媒體引起關注，大明星也加入協尋行列，「死侍」萊恩雷諾斯甚至懸賞加幣5000元（約台幣11萬2000元）幫忙找玩具熊。

新人因疫情被迫取消婚禮 日本婚禮公司免費圓夢

為圓新人婚禮夢，日本婚禮公司決提供免費婚禮給因疫情被迫取消婚禮的新人。疫情衝擊各大產業，婚禮業者也受到影響，為安全考量紛紛將原定舉辦的婚禮延期或取消，有些業者不堪虧損，甚至宣告破產。但日本有一家婚禮公司Dlight Inc提供免費婚禮...

在日陸男靠賽馬大賺4.9億元 全靠獨門電腦演算系統

「賽馬」在日本是知名的合法賭博活動之一，深受許多中年男性的喜愛。一名滯日的中國大陸男子把賽馬當副業，輔以電腦系統演算，賺進上億元的獎金，卻因未申報逃漏稅而曝光。 中日新聞報導，一名30多歲的中國

父母通報2歲幼童失蹤 警方疑「殺兒焚屍」控謀殺罪

是誰忍心下的手！美國加州馬德拉（Madera）一對夫妻因小孩失蹤到警局報案，警方循線追查真相，發現2歲幼童屍體在田野土中，身體還被焚燒過，警方以謀殺罪指控孩童親生爸媽狠下毒手。

丈夫因疫情失業閒在家 妻不滿拿十字弓射頭殺夫

日本神戶33歲女子樽井未希周日（26日）凌晨趁36歲丈夫熟睡，竟用一把十字弓企圖殺夫，見未有射中即拿起刀砍向丈夫頸部；男事主成功奪走兇器，未有生命危險。樽井未希其後向警方自首，供稱丈夫因新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情失業，一直賦閒在家中，令她感到非常不滿，甚至萌生殺機。

利奧波德二世的鬼魂：比利時殖民剛果的非洲血色地獄

「國王未曾踏上剛果，但殖民陰魂不曾散去...」在非洲大陸的心臟地帶，自從歐洲殖民者踏上這片豐饒大地，剛果民主共和國（以下簡稱「剛果」，非指剛果共和國）的命運便從此不同。在殖民主義的躁動下，比利時國王利奧波德二世（Leopold II）於19世紀末侵吞了現今剛果民主共和國的全境領土，收歸為國王一人所有的殖民寶地。但國王的應許卻沒有讓剛果大地從此流出文明與恩典的奶與蜜，反而是更加猖狂的黑奴剝削與殖民屠殺...

熱門新聞

華府下張牌是什麼？陸學者：美台「建交」就是向陸宣戰

選前再撒幣！庫德洛：將再發1200美元 延長暫停驅逐令

不爽遭逼分手華為！英媒爆強生政府巴不得川普輸給拜登

抗疫政策髮夾彎／川普民調跌 盟友拒挺紛捅刀

民調下跌盟友又不挺 川普防疫態度急速髮夾彎

今天開盤前 五件國際事不可不知

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。