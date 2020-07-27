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美國女記者上鏡「頸部看來有點腫」 眼尖觀眾提醒：快去看醫生
美國全國廣播公司（NBC）佛羅里達電視台《WFLA》女記者普賴斯（Victoria Price）上月收到一名女觀眾的電子郵件，指出她的頸部「看起來有點腫」，擔心可能是癌症，勸她趕快求醫，經檢查後，普賴斯證實不幸患上了甲狀腺癌。
普賴斯上周五（24日）在推特（Twitter）表示，身為一名記者，自爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情以來就日以繼夜地工作，完全忽視了自身健康情況，直至上月收到觀眾的電郵提醒，該名女觀眾指出，在新聞片段中看到普賴斯頸部「腫腫的」，因為本身曾因頸部出現腫塊後證實患癌，勸普賴斯馬上求醫。
普賴斯聽從建議，結果證實患上了甲狀腺癌，腫瘤更已從頸部開始擴散，有需要盡快動手術，並安排了周一（27日）切除甲狀腺及部分淋巴結。她表示，如果沒有收到提示電郵，恐怕一直不會去求醫，屆時實不敢想像病情會惡化至什麼地步。
普賴斯非常感謝該名女觀眾，同時呼籲公眾注意身體情況，並希望自己完成手術後能在一周內重新投入工作，「對於該名女觀眾，我只是個陌生人，她沒有必要提醒我，但她還做了。這些日子世界變得艱苦，但不要忘記照顧自己和身邊的人。」
網友紛紛留言祝福普賴斯早日康復，「太可怕了！我以後一定會經常檢查脖子」、「很遺憾得知妳患癌，希望妳戰勝病魔」、「那位女觀眾樂於助人，再次印證世間仍有愛」。
頸腫有很多原因，台北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科主治醫生余育霖說，很可能是因為感染，或是甲狀腺造成的腫大，而頸腫是很容易摸到的，尤其容易發生在女生身上；如果在洗澡或是任何時候摸到頸腫，且持續一段時間，最好把每天的變化跟症狀紀錄下來，如果有突然的變化、腫瘤一直沒有消甚至越變越大，或是有任何惡性腫瘤的症狀都要馬上看醫生，以免錯過治療時機。
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文章授權轉載自《香港01》
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