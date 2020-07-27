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日本防衛省首度拍賣汰除裝備進賬百萬 飛行員設備拍出最高價

聯合新聞網 / 綜合報導
本月26日日本防衛省首度拍賣自衛隊用不到的裝備。圖擷自共同社
本月26日日本防衛省首度拍賣自衛隊用不到的裝備。圖擷自共同社

連軍用水壺都可以拿來賣！7月初日本防衛大臣河野太郎在記者會上表示，本月26日防衛省將首度拍賣自衛隊用不到的裝備，拍賣物品包括運輸機操縱桿及航空自衛隊飛行頭盔、行軍用水壺、便當盒還有各種部隊的徽章，目的就是為了確保財源，以因應財政狀況的嚴峻。

基於防衛省自身財政狀況不佳，因此希望能透過各種努力增加收入，也有助於未來中央預算分配時增加防衛預算。根據日本《 共同社 》報導，日本防衛裝備廳在昨（26）日首次進行已淘汰的自衛隊裝備拍賣，其中拍賣掉了春季退役的訓練艦「山雪號」的舵輪，以及成套的飛行員頭盔和氧氣罩及背包等用品，舵輪原以日幣2萬元（約新台幣5487元）起標，最後則以日幣52萬元（約新台幣14萬元）成交。

而成交價最貴的則是「飛行員相關設備集」，當中包含了飛行員的頭盔、氧氣面罩和航空頭盔帶，原本起標價是日幣3萬元（約新台幣8231元），最後竟以日幣66萬元（約新台幣18萬元）成交，跌破眾人眼鏡，成交價最便宜的則是軍用水壺和便當盒，起標價為日幣5000元（約新台幣1371元），成交價日幣3萬7000元（約新台幣1萬元）。

拍賣物品包括運輸機操縱桿及航空自衛隊飛行頭盔、行軍用水壺、便當盒還有各種部隊的徽章。圖擷自防衛裝備廳
拍賣物品包括運輸機操縱桿及航空自衛隊飛行頭盔、行軍用水壺、便當盒還有各種部隊的徽章。圖擷自防衛裝備廳

成交拍賣物當中還有軍用戰靴、水晶計時器和應援旗等令人意想不到的用品，防衛裝備廳最後總共拍賣出21樣商品，進帳日幣逾500萬（約新台幣137萬元）。報導中也提到，這次的拍賣會有590人報名參加，最後是用抽籤才決定450位參與人選。

防衛裝備廳最後總共拍賣出21樣商品，進帳日幣逾500萬（約新台幣137萬元），其中成交價最高的則是飛行員裝備集。圖擷自防衛裝備廳
防衛裝備廳最後總共拍賣出21樣商品，進帳日幣逾500萬（約新台幣137萬元），其中成交價最高的則是飛行員裝備集。圖擷自防衛裝備廳

河野太郎笑說，這些裝備有些都已經破損不堪成為碎片，像廢鐵一樣等著被賣掉，但是如果真的能找到有興趣的買家，並能賣出一些錢，對防衛省來說是一舉兩得。防衛省也計畫將日後的拍賣會擴大到網上競標，並與財務省商量，將這次拍賣到的所得用於改善自衛隊的生活和工作環境。

自衛隊 日本 拍賣會

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