快訊

獨／潘瑋柏秘娶最美空姐 感情始末曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新人因疫情被迫取消婚禮 日本婚禮公司免費圓夢

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

為圓新人婚禮夢，日本婚禮公司決提供免費婚禮給因疫情被迫取消婚禮的新人。疫情衝擊各大產業，婚禮業者也受到影響，為安全考量紛紛將原定舉辦的婚禮延期或取消，有些業者不堪虧損，甚至宣告破產。但日本有一家婚禮公司Dlight Inc提供免費婚禮，並藉此機會培訓年輕的婚禮策劃人。

據《今日日本》報導，總部位於奈良的婚禮公司Dlight Inc免費提供其位於日本東部至西南部的10個教堂，包括東京、大阪及福岡的教堂給新人舉辦婚禮，直至8月31日為止。公司也藉此培訓年輕的婚禮策劃人，幫助他們累積經驗。

目前為止，只有一對夫婦詢問過Dlight，他們的婚禮原定在滋賀縣的一間飯店舉行，因疫情影響而取消。Dlight公關人員中村裕子說，如果有任何一對夫婦因取消婚禮而感到遺憾，我們一定竭誠為他們提供幫助。

Dlight提供的幫助包括免費提供場地、服裝及婚禮策劃，而結婚儀式的類形僅限於非宗教性質的儀式。另外，希望申請這項服務的夫婦必須出示證明，例如與破產婚禮公司的合同。

據《共同社》報導，Tokyo Shoko Research Ltd的數據顯示，2月至7月，日本有4家婚禮場地經營者宣告破產。Dlight也受到疫情影響，許多原定在4月至6月之間舉行的婚禮都推遲到9月或更晚，但在得知該夫婦的情況後，Dlight決定免費提供教堂，幫助他們完成婚禮。

【更多精采內容，詳見

婚禮 日本 疫情

延伸閱讀

日本東京單日新增131例 7月已逾5000例

日本爆發新冠「乳頭群聚」 莊人祥籲民眾遵守新生活運動

在日陸男靠賽馬大賺4.9億元 全靠獨門電腦演算系統

女星山本未來設計師父親山本寬齋病逝　「家人隨侍在旁安詳離世」

相關新聞

在日陸男靠賽馬大賺4.9億元 全靠獨門電腦演算系統

「賽馬」在日本是知名的合法賭博活動之一，深受許多中年男性的喜愛。一名滯日的中國大陸男子把賽馬當副業，輔以電腦系統演算，賺進上億元的獎金，卻因未申報逃漏稅而曝光。 中日新聞報導，一名30多歲的中國

新人因疫情被迫取消婚禮 日本婚禮公司免費圓夢

為圓新人婚禮夢，日本婚禮公司決提供免費婚禮給因疫情被迫取消婚禮的新人。疫情衝擊各大產業，婚禮業者也受到影響，為安全考量紛紛將原定舉辦的婚禮延期或取消，有些業者不堪虧損，甚至宣告破產。但日本有一家婚禮公司Dlight Inc提供免費婚禮...

父母通報2歲幼童失蹤 警方疑「殺兒焚屍」控謀殺罪

是誰忍心下的手！美國加州馬德拉（Madera）一對夫妻因小孩失蹤到警局報案，警方循線追查真相，發現2歲幼童屍體在田野土中，身體還被焚燒過，警方以謀殺罪指控孩童親生爸媽狠下毒手。

丈夫因疫情失業閒在家 妻不滿拿十字弓射頭殺夫

日本神戶33歲女子樽井未希周日（26日）凌晨趁36歲丈夫熟睡，竟用一把十字弓企圖殺夫，見未有射中即拿起刀砍向丈夫頸部；男事主成功奪走兇器，未有生命危險。樽井未希其後向警方自首，供稱丈夫因新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情失業，一直賦閒在家中，令她感到非常不滿，甚至萌生殺機。

利奧波德二世的鬼魂：比利時殖民剛果的非洲血色地獄

「國王未曾踏上剛果，但殖民陰魂不曾散去...」在非洲大陸的心臟地帶，自從歐洲殖民者踏上這片豐饒大地，剛果民主共和國（以下簡稱「剛果」，非指剛果共和國）的命運便從此不同。在殖民主義的躁動下，比利時國王利奧波德二世（Leopold II）於19世紀末侵吞了現今剛果民主共和國的全境領土，收歸為國王一人所有的殖民寶地。但國王的應許卻沒有讓剛果大地從此流出文明與恩典的奶與蜜，反而是更加猖狂的黑奴剝削與殖民屠殺...

2020日本酒危機！天災擊潰釀造鍊的「酒杯中苦難」

可稱為是「日本靈魂」的日本酒，長久以來在日本人的生活中，一直佔有相當重要的地位。但是WTO和極端氣候對於農產的衝擊、農村人口老化、如今又有武漢肺炎疫情，日本酒正面臨前所未有的產業危機...

感應人群安全距離 德辦演唱會實驗

如何安全地聚集人群？德國科學家辦演唱會做實驗。多名德國科學家將於8月22日舉辦一場演唱會，招募4200名「樂迷」前來參與，藉由參與者身上的感應器偵測人的移動距離，並使用噴霧模擬病毒散播模型，希望找出能安全聚集人群的方法，也是為德國在9月30日將開放的體育文化活動做預演。

英相強生差點因肥胖而死 將花3.8億要國人減肥

法新社報導，英國首相強生4月因為罹患新冠肺炎差點死亡，他認為自己太胖是死亡率提高的原因之一，他痊癒後一改「政府不應干涉太...

活到老做到老 日知名家電量販店野島員工可做到80歲

日本進入超高齡化社會，勞動力日益不足，且長者就業機會變得更加需要受到保障。日本經濟新聞報導，日本知名家電量販店「野島」（...

當百年洪災遇上疫情 日本7月雪上加霜

日本本月初連日降下超級暴雨，引發洪水及土石流，摧毀逾上千棟住宅，並奪走至少78條人命，加上新冠肺炎疫情高燒不退，無疑讓日...

一名中國人在奈及利亞遭綁架致死 涉案7名疑犯均落網

一名中國公民於今年2月在奈及利亞遭綁架致死，奈及利亞媒體昨日（25日）報導稱，涉案的7名疑犯均落網。

反食品過度包裝 日學生連署萬人挺

日本食品過度包裝不利環保，高中生已發起連署，引起萬人關注！日本伴手禮及食物產品的精美包裝及貼心設計，導致大量塑膠浪費，一名16歲的高中生在疫情期間與母親在家享用餅乾時，意識到此情況對環境危害的嚴重性，並發起連署，已經得到超過萬人的支持及廠商承諾改善。

熱門新聞

華府下張牌是什麼？陸學者：美台「建交」就是向陸宣戰

選前再撒幣！庫德洛：將再發1200美元 延長暫停驅逐令

不爽遭逼分手華為！英媒爆強生政府巴不得川普輸給拜登

抗疫政策髮夾彎／川普民調跌 盟友拒挺紛捅刀

民調下跌盟友又不挺 川普防疫態度急速髮夾彎

今天開盤前 五件國際事不可不知

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。