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新人因疫情被迫取消婚禮 日本婚禮公司免費圓夢
為圓新人婚禮夢，日本婚禮公司決提供免費婚禮給因疫情被迫取消婚禮的新人。疫情衝擊各大產業，婚禮業者也受到影響，為安全考量紛紛將原定舉辦的婚禮延期或取消，有些業者不堪虧損，甚至宣告破產。但日本有一家婚禮公司Dlight Inc提供免費婚禮，並藉此機會培訓年輕的婚禮策劃人。
據《今日日本》報導，總部位於奈良的婚禮公司Dlight Inc免費提供其位於日本東部至西南部的10個教堂，包括東京、大阪及福岡的教堂給新人舉辦婚禮，直至8月31日為止。公司也藉此培訓年輕的婚禮策劃人，幫助他們累積經驗。
目前為止，只有一對夫婦詢問過Dlight，他們的婚禮原定在滋賀縣的一間飯店舉行，因疫情影響而取消。Dlight公關人員中村裕子說，如果有任何一對夫婦因取消婚禮而感到遺憾，我們一定竭誠為他們提供幫助。
Dlight提供的幫助包括免費提供場地、服裝及婚禮策劃，而結婚儀式的類形僅限於非宗教性質的儀式。另外，希望申請這項服務的夫婦必須出示證明，例如與破產婚禮公司的合同。
據《共同社》報導，Tokyo Shoko Research Ltd的數據顯示，2月至7月，日本有4家婚禮場地經營者宣告破產。Dlight也受到疫情影響，許多原定在4月至6月之間舉行的婚禮都推遲到9月或更晚，但在得知該夫婦的情況後，Dlight決定免費提供教堂，幫助他們完成婚禮。
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