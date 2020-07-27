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機器人送餐、消毒 日車站防疫新智慧
防疫作為再升級，日本車站成機器人試驗場！日本正將機器人服務擴張至人民的日常生活中，JR高輪Gateway車站引進多項AI機器人，乘客在車上下訂單，出車站後就有機器人送上蕎麥麵、咖啡的服務，還有檢測可疑物品的AI人工智慧及設有自動結帳功能的商店。
機器人送上蕎麥麵
根據《今日日本》報導，為防止疫情擴散及實體接觸，日本正將機器人服務擴張至人民的日常生活中，JR高輪Gateway車站甚至有機器人送上蕎麥麵的服務。
由ZMP公司開發的機器人名為DeliRo，能讓客人在下訂單後，走出位於東京的車站，立刻就收到機器人端上的新鮮日式蕎麥麵。一位高階主管受訪時說：「疫情爆發後我們也看到未來生活的新型態，我們想實驗看看怎樣的自動化服務會讓人們的生活更方便。」
日本政府也正在擴大自動送貨服務的研發，並寄望以此緩解快速高齡化社會的勞動力短缺問題。電商巨頭樂天表示，計劃在2020年底之前在公共道路上使用自動駕駛汽車進行送貨服務試驗。獲得政府許可後，警察廳的一個專家小組也開始討論如何對交通運輸機器人設下規範。
擴大機器人試驗
據《每日新聞》報導，JR東日本則表示，目前正使用消毒機器人對各節車廂進行消毒。
示範影片中，一個看起來像小精靈的機器人在車站會議室裡端上咖啡。車站周圍也佈滿機器人幫旅客搬運行李、提供食物和飲料，還有運輸機器人能載旅客到車站各處。高輪Gateway車站正引入各領域先進的機器人，將車站當作新科技的試驗場。火車上已有檢測可疑物品的AI機器人，並設有自動結帳功能的商店。
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