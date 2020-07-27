在日陸男靠賽馬大賺4.9億元 全靠獨門電腦演算系統

「賽馬」在日本是知名的合法賭博活動之一，深受許多中年男性的喜愛。一名滯日的中國大陸男子把賽馬當副業，輔以電腦系統演算，賺進上億元的獎金，卻因未申報逃漏稅而曝光。

中日新聞報導，一名30多歲的中國籍男性多年前到名古屋留學，大學畢業後留在日本工作。到2018年的五年間，靠賽馬賭博賺進巨額獎金。他從大陸某投資集團獲得鉅額資金，並運用特殊的預測演算系統，在網上投注77億日圓購買賭馬券，最後贏得95億日圓的獎金，扣掉成本淨賺18億日圓（約新台幣4.9億元）。

然而這名男子並沒有如實申報這筆獎金，被名古屋國稅局查獲逃漏稅，進而追討並加重計算，徵得約10億元的稅金，最終該男還是實拿約8億日圓（約新台幣2.2億元）。報導指出，這名男子已經回到大陸上海，而他的母親仍留在日本。

受到新冠肺炎疫情影響，「賽馬大國」日本的3月底高松宮紀念賽，舉辦了史無前例的無觀眾比賽，不過早已經導入網路和電話下注的日本賽馬，對於投注資金的進出較有餘裕。在續辦之後，不只線上投注熱絡，也有人前往現場購買馬券，甚至吸引原先也風行賽馬、因疫情無法舉辦的香港，改投入到日本的賽事博弈中。