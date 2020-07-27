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父母通報2歲幼童失蹤 警方疑「殺兒焚屍」控謀殺罪

聯合新聞網 / 綜合報導
夫妻被警方以謀殺罪指控。圖擷自abc30
夫妻被警方以謀殺罪指控。圖擷自abc30

是誰忍心下的手！美國加州馬德拉（Madera）一對夫妻因小孩失蹤到警局報案，警方循線追查真相，發現2歲幼童屍體在田野土中，身體還被焚燒過，警方以謀殺罪指控孩童親生爸媽狠下毒手。

根據《abc30》報導，加州馬德拉的42歲布里塞斯（Briseida Sran）和29歲蘇赫金德（Sukhjinder Sran）的2歲兒子在本月14日失蹤，夫妻立刻到警局報案，他們向警方表示，當天晚上哄男童睡著後，他們就離開男童房間，隔天醒來發現孩子不見了。

23日警方帶著警犬到馬德拉一處郊區的土裡，發現男童焦黑的屍體。警方調查發現，男童是名早產兒，無法用語言與家人溝通，在飲食上還得用餵食管讓男童取得營養，照顧者必須花很多時間陪伴男童。

警方之後將夫妻以謀殺罪逮捕到案，但尚未透露夫妻的犯案動機以及男童的死因。目前29歲的媽媽現在已有8個月身孕，檢方表示「我們期待對案件進行適當的評估，並用有效且快速的方式進行下去，為男童伸張正義」，而夫妻的其他三個孩子目前已送往兒童保護機構。

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