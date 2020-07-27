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丈夫因疫情失業閒在家 妻不滿拿十字弓射頭殺夫

香港01 / 李福源
日本妻子不滿老公疫情失業竟動殺機念頭。示意圖。圖片來源／ingimage
日本妻子不滿老公疫情失業竟動殺機念頭。示意圖。圖片來源／ingimage

日本神戶33歲女子樽井未希周日（26日）凌晨趁36歲丈夫熟睡，竟用一把十字弓企圖殺夫，見未有射中即拿起刀砍向丈夫頸部；男事主成功奪走兇器，未有生命危險。樽井未希其後向警方自首，供稱丈夫因新型冠狀病毒COVID-19）肺炎疫情失業，一直賦閒在家中，令她感到非常不滿，甚至萌生殺機。

事發於凌晨約5時50分，樽井未希趁丈夫在房內熟睡，拿出一把十字弓射擊，幸弓箭未有命中，僅擦過頭部；此時丈夫驚醒過來，嚇然見到身旁有一根箭，樽井未希未有罷手，拿起一把刀砍向丈夫頸部，雙方經一輪搏鬥，男事主終奪下兇器，並勸妻子自首。

警方接報抵達現場，以涉嫌殺人未遂拘捕樽井未希，而頸部受傷流血的男事主被送院治療，幸無生命危險。警方透露，案中夫妻育有兩名小孩，一名就讀小學，另一名仍未開始上學，事發時他們正在隔壁房內熟睡。

至於弒夫動機，樽井未希供稱，丈夫受疫情影響失業後一直待在家，令她「心情非常焦躁」；而兵庫縣寶塚市今年6月曾發生一宗驚動全日本的弒親血案，23歲男子野津英滉用十字弓射擊4名親人造成3死1傷，死者包括他的祖母、母親與弟弟，樽井未希坦言，她是受此案「啟發」，預先買下弓箭準備殺夫。

警方表示，現仍在追查涉案十字弓的來源及購買時間，由於弓弩並未納入日本的槍械管制名單，任何人都可在網上購入，因此當地不少人呼籲當局管制十字弓的買賣，「這太令人震驚了，希望政府加快採取措施」、「店主賣十字弓前至少應該問問對方的目的吧，始終太危險了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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