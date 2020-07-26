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陸外交部發言人：美強入休士頓總領館 無異於入室盜竊

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一名中國人在奈及利亞遭綁架致死 涉案7名疑犯均落網

香港01 / 姜庚宇
涉案7人均已被逮捕。（網上圖片）
涉案7人均已被逮捕。（網上圖片）

一名中國公民於今年2月在奈及利亞遭綁架致死，奈及利亞媒體昨日（25日）報導稱，涉案的7名疑犯均落網。

據奈及利亞傳媒報導，今年2月16日，65歲的在奈及利亞中國公民宋先生於女兒管理的一間公司遭綁架，之後被帶往未知地點。幾日後，綁架者向宋先生的家人索要5000萬奈及利亞奈拉（約新台幣381萬）贖金。宋先生的女兒隨後向尼日利亞警察總監阿達穆（Mohammed Adamu）報案求助。

受害者因病身亡 綁匪仍索要贖金

阿達穆接到報案後，命令副警察總監率隊對疑犯展開搜捕並對宋先生展開營救。數星期後，宋先生女兒公司員工阿德萊堪（Adelekan）因涉案被捕。阿德萊堪在審訊中承認，他與同樣受僱於該公司的另6人（含1名保安）共同策劃這宗綁架事件。

當地警方消息稱，在阿德萊堪的協助下，警方逮捕參與此案的另6人。有匿名人士稱，疑犯在被捕後都承認，他們綁架宋先生後，將他關在屋內，只提供香腸和軟性飲料。被綁架4日後，宋先生嘗試逃跑沒有成功，疑犯隨後將其綁住，宋先生隨後便持續衰弱，一直未能恢復。

阿德萊堪還供認稱，宋先生生病後因未能得到及時治療而死，團夥隨後將遺體交給幾位漁民處理，同時向宋先生女兒索要5000萬奈及利亞奈拉（約新台幣381萬）的贖金。

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文章授權轉載自《香港01》

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