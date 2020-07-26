感應人群安全距離 德辦演唱會實驗

如何安全地聚集人群？德國科學家辦演唱會做實驗。多名德國科學家將於8月22日舉辦一場演唱會，招募4200名「樂迷」前來參與，藉由參與者身上的感應器偵測人的移動距離，並使用噴霧模擬病毒散播模型，希望找出能安全聚集人群的方法，也是為德國在9月30日將開放的體育文化活動做預演。

《Dazed》報導，實驗計畫招募4200名18歲到50歲的健康人士，參與歌手蒂姆•本德斯科在萊比錫的演唱會，並讓所有參與者穿戴感應器，偵測參與者的移動軌跡和人與人之間的距離。

另外，實驗中還會使用噴霧，藉此驗證病毒的散播模型和既有的防疫做法是否有效。參與者進場之前也會使用酒精消毒雙手，並在演唱會結束後使用UV光線掃描，藉此追蹤哪些地方或平面最常被人們碰觸。

《衛報》報導，這場實驗耗資高達99萬歐元、名為「Restart-19」的實驗計畫是因應德國政府宣佈，將在9月30日重新開放體育文化活動做提前試驗。

「我們嘗試找出中庸之道，希望享受音樂同時不會擴大疫情。」計畫主持人、哈勒大學醫院臨床流行病主任莫里茲表示。目前此實驗計畫已經招募到超過1000人，而計劃結果預計在10月發表。

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