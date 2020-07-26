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反食品過度包裝 日學生連署萬人挺
日本食品過度包裝不利環保，高中生已發起連署，引起萬人關注！日本伴手禮及食物產品的精美包裝及貼心設計，導致大量塑膠浪費，一名16歲的高中生在疫情期間與母親在家享用餅乾時，意識到此情況對環境危害的嚴重性，並發起連署，已經得到超過萬人的支持及廠商承諾改善。
包裝精美卻浪費
根據《今日日本》報導，去過日本的民眾常常隨手帶上一盒和菓子或是米菓伴手禮，並被其精美包裝及貼心的設計所吸引。
擁有精緻外觀的餅乾盒內，每塊餅乾再分別以包裝紙裹好，還有容易撕下的設計巧思或使用餐具等。然而一名16歲的高中生發現，這些繁雜的包裝使用了大量塑膠，或許讓送、收禮的人感覺良好，但對自然環境恐造成不可逆的危害。因此他決定，要透過發起連署書，讓日本人意識到這件事情的嚴重性。
這位來自東京的高中生表示，在疫情期間與母親在家享用Bourbon做的巧克力及龜田製菓的米菓餅乾時，發現每次吃完都會剩下許多包裝紙，「就是這些多餘的廢物引起了我的注意。」要求上述品牌停止多餘塑料包裝的請願書在5月時發佈，目前已得到將近2萬人的連署支持。但也遭到支持傳統的人士表示反對。
廠商承諾改善
日本80年代曾發生過「固力果森永事件」的食安危機，歹徒向多家日本食品企業發出在旗下產品投毒的犯罪案件，目前仍是懸案。據《天空新聞網》報導，有民眾認為，每個食物使用單獨包裝能確保食安，但研究人員抨擊說：「這麼薄的包材根本沒辦法防止外力注射毒物。」
龜田製菓發言人說，公司方認同高中生的減少塑料浪費請求，目前正在推廣不含一次性餐具的新包裝。Bourbon公司也發聲明表示，未來將改用植物性塑料為目標。，預期會有更多廠商跟進。請願連署公司Change.org則表示，很高興幫助日本的高中生在國內掀起一陣討論塑膠浪費的議題，「小至個人都能做出改變。」
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