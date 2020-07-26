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幽默面對社交距離 海龜、鱷魚成示範

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
世界各地出現許多有趣標語，在要求人們維持社交距離的同時，也緩解緊張情緒。（photo by網路圖片合成）
世界各地出現許多有趣標語，在要求人們維持社交距離的同時，也緩解緊張情緒。（photo by網路圖片合成）

隨著公衛專家呼籲人們保持社交距離，世界各地出現許多以動物為意象的幽默標語，在提醒人們保持距離為前提下，也能讓緊張的抗疫氣氛緩解許多。這些標語包含了7隻吉娃娃、6個回力鏢、5隻海龜、鱷魚與駱馬等有趣的單位，讓人在排隊時能緩解緊張無聊的氣氛。

根據《英國廣播公司》報導，英國威爾斯蒙哥馬利郡的藝術家威廉斯與柯林斯，為了緩解政府規定的2公尺社交距離限制，因此自發性設計了許多有趣的單位標語。他們也針對不同商家，在外面的排隊線上創造了不同的標語。

舉例來說，咖啡店外的排隊線就有「22個司康」與「33.7個胡蘿蔔蛋糕」。其他的標語包含了7隻吉娃娃、14.3把剪刀、1.1片門鉸鍊、85.36個一英鎊硬幣與153.85顆彈珠。當地民眾在排隊時看到腳下的標語也多會會心一笑，讓原本因疫情而沈重的生活氛圍，緩解不少。

除了英國外，英國《衛報》指出，世界各地也出現許多相關標語。澳洲北領地就結合原住民文化，將社交距離變成10顆美式足球、6個回力鏢、5隻海龜或是1隻小灣鱷。雪梨大學的獸醫教學醫院則是用4隻無尾熊來代替。

俄亥俄州克勞福德縣的駱馬養殖場則理所當然的用1隻駱馬來標示社交距離。美國一處野生動物公園更用時下流行的4格漫畫來警告，人不止要跟人保持社交距離，也要跟動物保持距離。

https://twitter.com/DarmofalRacing/status/1286026825009897473?s=20

https://twitter.com/YesFunnies/status/1283663253374226432?s=20

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社交距離 英國 海龜

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