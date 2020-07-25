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巴西主持人線上採訪 老婆「裸體入鏡」來賓笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
巴西電視主持人波查進行線上採訪時，老婆突然赤裸經過，成為觀眾焦點。圖擷自Youtube
巴西電視主持人波查進行線上採訪時，老婆突然赤裸經過，成為觀眾焦點。圖擷自Youtube

新冠肺炎（COVID-19）疫情在巴西仍然持續擴大，因此不少人工作已採線上遠端作業，避免人和人的接觸。巴西一位主持人近期線上採訪政治人物時，出現一個意外插曲，主持人老婆頭戴毛巾裸體入鏡，雖然她已經刻意壓低姿勢通過，但還是被鏡頭給錄了下來，而受採訪的政治人物也因為主持人老婆的舉動而忍不住狂笑。

根據「Lad bible」報導，巴西電視主持人波查（Fabio Porchat）近期以線上直播方式採訪巴西前總統候選人布洛斯（Guilherme Boulos），但在採訪過程中波查的老婆卻突然從背後經過，她頭戴毛巾、上半身赤裸刻意壓低姿勢，想不引起注意，但仍然被布洛斯和觀眾發現。

布洛斯見狀忍不住狂笑，表示「有人赤裸地走了過去」，接著波查轉身對著自己的老婆說「每個人都看到妳了」，而波查老婆則驚恐地回覆「你看到了嗎」，而波查則是表示「很顯然他們都看到了，就連布洛斯也看到了」，而該段直播影片事後也遭網友瘋傳。

不少網友紛紛留言，表示「看直播的人有突然增加吧」、「大家都看到，甚至上電視了」、「隔離期間最好的影片，我喜歡波查老婆的反應哈哈」、「波查老婆這次事件後就出名了」、「幸好我有看到現場直播」。

直播 巴西 新冠肺炎

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