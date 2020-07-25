抗疫期間留守北韓 瑞典大使平壤地標前倒立練瑜伽

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）全球肆虐期間，駐朝鮮的西方外交人員大多已經撤離回國，但瑞典駐朝鮮大使貝里斯特倫（Joachim Bergström）未有跟隨，而是繼續留守朝鮮，他在疫情期間更不時在社交網站上傳以平壤地標為背景的赤腳練習瑜伽照片，變相成為推廣瑜伽大使，引來關注。

貝里斯特倫2019年9月上任，屬少數未有在朝鮮推行抗疫限制措施時離開的西方外交官。早在2月時，朝鮮正推行嚴格的防疫措施，外國駐朝鮮的外交官也不能外出走動，至3月初，在朝鮮的外國人獲准離開住所，但在市內的旅行和活動仍然面臨限制。據朝鮮所指，當地至今仍然零確診。

No matter what, I do my thing — as reported by @Reuters #yoga #getthrough #Pyongyang

With loving thanks to ’Ms B’ for artful capturing. https://t.co/KMj1QZKYuw — Joachim Bergström (@jchmbrgstrm) July 23, 2020

未離開的貝里斯特倫，便透過練習瑜伽來對抗在防疫期間不斷加深的孤獨感，並作為保持自己健康的方法。這位金髮外交官不時在社交媒體上發布自己在平壤地標前練瑜伽的照片，包括主體思想塔、凱旋門和柳京飯店等。

他偶爾會騎單車，並到公園或其他公共場所練習瑜伽。這些行為常常引起附近好奇和友善的居民的微笑和凝視。

他又表示，瑜伽已經成為他在面對不確定情況時的依靠，包括在停電、缺水、通訊受限制及如今的防疫期間時，他稱「在這樣的地方，有這種完全獨立於所有事的體育鍛鍊是很棒的事......無論身邊發生什麼事，我也能做自己的事。」

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文章授權轉載自《香港01》