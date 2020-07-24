感染新冠肺炎住院！女童遭確診病人性侵 同夥拍下作案過程

印度警方7月23日表示，國內最大治療新冠肺炎患者的護理中心發生強姦案，一名已確診新冠肺炎（COVID-19）的14歲女子疑似遭另一名患者性侵。

事發於薩達爾帕特爾新冠肺炎護理中心（Sardar Patel Covid Care Centre），根據《今日印度》報導，一名19歲男子15日晚間跟蹤前往洗手間的受害者，之後在廁所裡面性侵她，另一名同夥則在旁用手機錄下過程。警方指出正進一步調查此事，現在已逮捕並拘留這2名疑犯，也沒收被告的手機，受害人也轉移到另一政府醫院。

不過，《印度斯坦時報》則有不同說法，報導引述一名匿名的警方調查人員表示，受害人與疑犯在醫院逗留期間變得熟悉，事發當天，犯罪嫌疑人與受害者交談為由，把她叫到醫院一處偏僻的地方，之後發生性侵事件。

事實上，這不是印度首次出現類似案件，孟買一間治療新冠肺炎的中心16日晚上也發生性侵案，一名40歲女子在檢疫中心隔離期間遭25歲男子進入房間性侵。

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文章授權轉載自《香港01》