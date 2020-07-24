快訊

怎樣算幸福？讓《不丹是教室》當你第一部不丹電影

100元也值得買！不只賺7% 0050報酬率衝上10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

感染新冠肺炎住院！女童遭確診病人性侵 同夥拍下作案過程

香港01 / 洪怡霖
印度女童染疫住院治療，卻遭到確診病人性侵。示意圖／ingimage
印度女童染疫住院治療，卻遭到確診病人性侵。示意圖／ingimage

印度警方7月23日表示，國內最大治療新冠肺炎患者的護理中心發生強姦案，一名已確診新冠肺炎（COVID-19）的14歲女子疑似遭另一名患者性侵。

事發於薩達爾帕特爾新冠肺炎護理中心（Sardar Patel Covid Care Centre），根據《今日印度》報導，一名19歲男子15日晚間跟蹤前往洗手間的受害者，之後在廁所裡面性侵她，另一名同夥則在旁用手機錄下過程。警方指出正進一步調查此事，現在已逮捕並拘留這2名疑犯，也沒收被告的手機，受害人也轉移到另一政府醫院。

不過，《印度斯坦時報》則有不同說法，報導引述一名匿名的警方調查人員表示，受害人與疑犯在醫院逗留期間變得熟悉，事發當天，犯罪嫌疑人與受害者交談為由，把她叫到醫院一處偏僻的地方，之後發生性侵事件。

事實上，這不是印度首次出現類似案件，孟買一間治療新冠肺炎的中心16日晚上也發生性侵案，一名40歲女子在檢疫中心隔離期間遭25歲男子進入房間性侵。

延伸閱讀：

韓國釜山首爾多地嚴重雨災3死1失蹤 水浸巴士乘客踩椅子上避積水

遭母親男友開槍擊中胸口險死 美國初生嬰靠媽媽直覺奇蹟活下

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 印度 COVID-19

相關新聞

研究：2040年前海洋塑膠垃圾將增加2倍

最新研究顯示，除非全球企業和政府能夠大幅減少塑膠製品產量，不然，未來20年內，流入海洋的塑膠垃圾數量將會增加兩倍。

影／身歷其境！超清晰火星4K影片帶你造訪紅色星球

美國航太總署（NASA）的精神號、機會號和好奇號火星探測車曾傳回許多讓人嘖嘖稱奇的數位影像，英國的ElderFox Do...

感染新冠肺炎住院！女童遭確診病人性侵 同夥拍下作案過程

印度警方7月23日表示，國內最大治療新冠肺炎患者的護理中心發生強姦案，一名已確診新冠肺炎（COVID-19）的14歲女子疑似遭另一名患者性侵。

日官方一度鼓勵運動戴口罩 專家打臉：真的母湯

憂心新冠病毒透過飛沫傳染，世界各地都有人戴著口罩慢跑，日本運動廳（相當於台灣的體育署）還一度做為官方防疫宣導。日本專家說此舉千萬「母湯」，夏天就算沒中暑、呼吸衰竭，也可能落得運動傷害的下場，根本反效果。

哈利梅根告狗仔 稱愛子遭非法偷拍

淡出英國王室的哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根所聘律師告訴法新社，哈利夫婦已在洛杉磯對一或多名狗仔提出訴訟...

掛在天花板、頭塞垃圾桶 好市多巨型泰迪熊在澳洲氾濫

隨著新型冠狀病毒疫情蔓延，隔離期間能夠進行的休閒娛樂方式成為各國民眾絞盡腦汁也要想出來的重大議題之一。令人意想不到的是，在這場風暴當中，巨型泰迪熊儼然成為了澳洲最新的流行趨勢。

X光出現「無法解釋的陰影」！珍貴蜥蜴四肢被綑綁藏電鍋走私

走私野生動物在世界各國都是相當猖獗的犯罪，日前，在澳洲的昆士蘭州的一個郵件分發中心，就從寄往中國的包裹中攔截了裝在電鍋中的走私蜥蜴。

影／日常物品切開全是蛋糕！甜點師展現超狂手藝

土耳其伊斯坦堡的蛋糕甜點師蓋琪爾（Tuba Geckil）擅長將蛋糕外表做成其他物品，不管是食物、水果或日常生活用品，模...

太累沒電了！小花童開車進場整個睡歪 萌樣逗笑賓客們

婚禮是一對新人一生中難以忘懷的回憶，往往經過了嚴格的規劃與演練，希望讓婚禮臻於完美。不過，有時候，現場還是會發生突如其來的突發事件。只不過，這些突發事件也不一定是干擾，相反的，還有可能讓婚禮更上一層樓。

研究示警：全球礁鯊銳減 2成海域已滅絕

科學期刊「自然」（Nature）最新調查顯示，全球暗礁海域的鯊魚數量驚人銳減，在研究的海域中，近20%的地點呈現鯊魚「功能性滅絕」（functional extict）。

日本「最美公主」佳子婚事近？ 傳開朗型帥哥擄芳心

日本媒體以「佳子要結婚了！」為題報導，日本皇室人氣最旺的公主佳子與一位帥哥正在交往，兩人有考慮到結婚，但可能要等姐姐的婚事問題先解決。

韓國「蟲蟲危機」水龍頭流出不明幼蟲 疑是濾水廠惹禍

韓國7月出現多宗自來水出現幼蟲事件，包括在首爾、仁川、坡州市等地，當地政府懷疑幼蟲是來自濾水廠，環境部7月21日指，全國有7間濾水廠發現有蟲。

熱門新聞

中美外交衝突升級 大陸要求美國關閉成都總領事館

美國股市開盤走跌 台積電ADR飆升10%

遭中國要求撤館 美國駐成都總領事是台灣女婿

英特爾外包晶片製造？ 分析師：台積電不見得接單

央視直播美駐成都總領事館動態 逾2000萬網友觀看

日本皇室最美公主佳子傳婚事近 對象是帥哥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。