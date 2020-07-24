掛在天花板、頭塞垃圾桶 好市多巨型泰迪熊在澳洲氾濫

隨著新型冠狀病毒疫情蔓延，隔離期間能夠進行的休閒娛樂方式成為各國民眾絞盡腦汁也要想出來的重大議題之一。令人意想不到的是，在這場風暴當中，巨型泰迪熊儼然成為了澳洲最新的流行趨勢。

根據每日郵報報導，這隻來自澳洲好市多，以299.99澳元（約新台幣6260元）出售的真人大小絨毛玩具。它的可愛與療癒感，虜獲了不少人的芳心，但在大家瘋狂搶購之後，終於有一個網友忍不住在網路上發問：「各位太太，你們到底都把這隻玩具熊放在哪裡？」

原來，這隻玩具熊的尺寸，竟然高達93英吋（236.22公分），許多網友搶購回家之後才發現，家中根本沒有地方放得下這隻熊。

很多人Po出照片，秀出他們為這隻熊準備的空間，有人將熊放在樓梯的最頂層，也有人將熊放在陽台上，其他網友則提供了一些收納熊的點子，「拿一個大的亞麻真空袋，把他的體積壓小一點。」、「從IKEA買玩具空中飛網，這樣就可以把它掛在天花板上。」還有一個網友開玩笑說：「我會把它就放在好市多裡面，然後帶小孩去參觀。」

不過，顯然也有一些人對自己買了這隻熊很後悔，一位網友就表示，「如果可以的話，我現在只想燒了它。」，另一名網友則表示自己在垃圾桶發現了這隻熊，「我今天發現它在我們的垃圾桶里。它如果不是在找食物，大概就是在逃避現實吧。我想他也已經受夠這波疫情了。」