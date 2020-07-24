X光出現「無法解釋的陰影」！珍貴蜥蜴四肢被綑綁藏電鍋走私

走私野生動物在世界各國都是相當猖獗的犯罪，日前，在澳洲的昆士蘭州的一個郵件分發中心，就從寄往中國的包裹中攔截了裝在電鍋中的走私蜥蜴。

根據澳洲電視台報導，澳洲郵政在用X光檢查一批寄往中國的電鍋時，發現裡面有「無法解釋的陰影」。他們隨後通知了昆士蘭公園和野生動物服務處，懷疑有走私的可能性。當野生動物服務處的人員到場拆除電鍋以後，發現隔層中藏了許多蜥蜴。這些蜥蜴被包裝在襪子或衣物內，四腳被固定住以免移動。

昆士蘭公園和野生動物服務處的野生動物南部行動協調員沃倫‧克里斯滕森（Warren Christensen）表示，這些蜥蜴都是在國際黑市上行情頗高的珍貴蜥蜴，包括白化藍舌蜥、鬃獅蜥、松果蜥，這些蜥蜴由於外觀美麗、習性獨特，在國際黑市上價值數千美元，「值得慶幸的是，這些動物沒有被販賣到黑市內。

不過，由於我們不知道他們被捕獲的確切地點、或是他們是否有感染任何疾病，我們不會將他們野放。這些蜥蜴將會受到人工飼養、培育，並且用來宣導民眾關於非法交易野生動物的危害。」

據報導，一名28歲的台灣男子因本案在維多利亞州被捕，並被以包括虐待動物在內的67項罪名起訴，判處六個月有期徒刑。如今，刑期結束的他已經遭到驅逐出境。