太累沒電了！小花童開車進場整個睡歪 萌樣逗笑賓客們

婚禮是一對新人一生中難以忘懷的回憶，往往經過了嚴格的規劃與演練，希望讓婚禮臻於完美。不過，有時候，現場還是會發生突如其來的突發事件。只不過，這些突發事件也不一定是干擾，相反的，還有可能讓婚禮更上一層樓。

近期，日本攝影師マスダヒロシ就在自己的推特上Po出貼文，記錄下參加婚禮時，花童因體力不濟，在現場睡著的故事。照片中可以看到，小花童坐在一台電動車上，原本預計要讓他搭著小汽車出場。想不到，排練時還醒著的花童弟弟，居然在正式上場時睡著了。仔細一看，還會發現背景的工作人員不知所措的樣子，現場賓客們都笑了開懷。新人也沒有生氣，反而抱起這名睡著的花童，開心的合照。

網友們看到這張照片，紛紛在底下留言：「然後這張照片會在他自己的婚禮上出現」 、「讓大家都笑容滿面的小天使」 、「會成為一生的回憶呢」、「背景工作人員的動作也太好笑」。